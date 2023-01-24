賴清德桃園宮廟發福袋 民眾喊話加油選總統

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（中央社記者葉臻桃園24日電）副總統賴清德今天至桃園市五福宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎、要他選總統。賴副總統致詞時表示，雖然全世界都認為今年景氣差，但相信一起打拚加上兔年的好運，可以突破難關。

賴副總統今天前往桃園市、新竹縣市、苗栗縣多處宮廟參香、發放福袋；上午首站是桃園南崁五福宮，雖然氣溫不到攝氏10度又下著雨，仍有大批民眾排隊要領福袋，發放過程中不乏有人要賴副總統加油、2024選總統。

賴副總統致詞時表示，兔年是很好的年，兔子在每個國家都是吉祥的動物，相比去年虎年較差，疫情3年在去年最嚴重，今年進入兔年會比去年更好。

賴副總統說，很多國外研究機構都認為，今年的景氣會不好，但兔子有一個特色，就是有智慧和機智、行事謹慎，大家一起打拚加上兔年的好運，一定可以突破各種難關。

賴副總統也說，五福宮是拜武財神，初三來拜武財神最好，希望神明保佑台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束、經濟大發展，大家都平安賺大錢。（編輯：張芷瑄）1120124

副總統賴清德（前右3）24日至桃園市五福宮發放福袋，有民眾坐輪椅到場排隊領取。中央社記者葉臻攝 112年1月24日