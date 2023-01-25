另類選民服務 綠委寫逾百封推薦信助學子留學

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民進黨立委何志偉從政12年來，幫破百名想要去國外留學的學子寫推薦信；他說，能幫上忙實在很高興，而且從學生們身上學到的東西，比自己給他們的還要多，獲益匪淺。中央社記者王揚宇攝 112年1月25日

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（中央社記者王揚宇台北25日電）民代處理選民服務類型五花八門，而民進黨立委何志偉從政以來，寫超過百封推薦信，助學子出國留學，且成功率100%；他說，很高興能盡棉薄之力，而且從他們身上學到的，反而比自己能給的更多。

擁有美國南加州大學公共行政碩士學位的何志偉，從擔任台北市議員迄今，有一項特別的選民服務，就是當認識的學子想要去美國或歐洲唸書時，他會幫忙寫推薦信；何志偉說，從政12年來，至少幫破百名學子寫推薦信，而且成功率100%。

何志偉接受媒體訪問表示，一開始會做這樣的選民服務，是因為前來請託的民眾知道自己曾於國外留學、了解相關求學狀況，在一定情形下他也很願意幫忙，但不是每個人都會背書。

何志偉說明這些「情形」，包括請託的學生及其家長必須是自己認識的，以及學生要說明未來的學習規劃，或是對公共議題的看法等。

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何志偉接受訪問時，正在幫要去華盛頓大學、賓州大學唸書的學生寫推薦信。他說，在美國可以拿到國會議員的推薦信是非常難的事情，既然有能力推學生一把，他就會幫，也希望他們學成歸國後能幫助社會進步，成為良善的循環。

「我從他們身上學到的，反而比我可以給他們的更多！」何志偉指出，這些學生不同於現在的政治人物，視野也絕對是下個世代，因此與他們面談或書面交流時，不僅能知道年輕世代的想法，也能了解目前國外大學的狀況，自己獲益很多。（編輯：黃國倫）1120125