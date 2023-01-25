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副總統賴清德：去年任何不如意已過去 新年祝揚眉吐氣

2023/1/25 18:09（1/25 18:18 更新）
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副總統賴清德（左3）25日到南投縣名間鄉朝聖宮發放福袋，吸引數百名鄉親前往排隊領取，氣氛熱鬧。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年1月25日
副總統賴清德（左3）25日到南投縣名間鄉朝聖宮發放福袋，吸引數百名鄉親前往排隊領取，氣氛熱鬧。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年1月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）副總統賴清德今天陸續到名間鄉朝聖宮、南投市開臺湄洲慈善宮發放福袋，吸引數百名鄉親排隊領取。副總統致詞說，去年若有任何不如意都已成過去，新的一年祝大家揚眉吐氣。

副總統賴清德下午到南投縣名間鄉朝聖宮發放福袋，民進黨立法委員羅美玲、民進黨南投縣第2選區立委補選參選人蔡培慧、名間鄉長陳翰立、南投縣議員沈夙崢等人陪同，副總統抵達先參拜，接著代表總統蔡英文贈匾「霖雨惠澤」，並親手發福袋給數百名鄉親。

賴副總統致詞表示，相關機構預測2023年全球景氣不佳，但台灣進入歲次癸卯兔年，應會是充滿希望的一年，因為兔子在多國是吉祥動物，他今天來到朝聖宮祈求媽祖大展神威；去年若有任何不如意，都已成過去，新的一年祝福兔年行大運、玉兔迎春，大家揚眉吐氣。

「有一件事讓我向大家拜託一下」，副總統詢問在場鄉親「立委補選要支持誰？」鄉親齊聲喊「蔡培慧」，副總統笑著說，感謝大家很給他面子，「今天在媽祖面前，我們有這個約定」，最後再次誠心誠意祝福每一個人身體健康、事業成功、家庭美滿幸福、生意興旺。

蔡培慧說，名間鄉生產鳳梨、薑、火龍果，也是台灣手搖飲茶葉重要產地，未來透過賴副總統、鄉長陳翰立領導，她會與立委羅美玲全力爭取中央資源，讓名間鄉農產業行銷全世界；蔡培慧在慈善宮表示，當選立委將繼續致力工業區發展、助企業返鄉設廠。（編輯：孫承武）1120125

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