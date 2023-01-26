賴副總統：再度擦亮綠色執政、品質保證招牌

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）副總統賴清德今天到嘉義縣水上鄉苦竹寺發放福袋時說，清廉勤政、愛鄉土及綠色執政、品質保證，是過去民進黨獲得台灣社會認同的招牌，民進黨會再度擦亮招牌，得到人民認同。

賴副總統走訪嘉義縣市及雲林縣多家宮廟參拜祈福及發送福袋，上午先前往水上鄉苦竹寺參拜，接著再到嘉義市文財殿、嘉義縣新港鄉奉天宮、雲林縣斗六市六房媽紅壇，以及雲林縣麥寮鄉拱範宮。

賴副總統首站到水上鄉苦竹寺，廟埕即擠滿逾千名排隊民眾，賴副總統在嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立法委員蔡易餘、水上鄉長林緗亭及多名縣議員等人陪同下，一起到廟內參拜祈福，接著到廟埕發放新年福袋。

賴副總統致詞表示，擔任民進黨主席未來會繼承過去民主運動前輩為台灣打拚民主的精神，大家在下個階段共同守護台灣，延續台灣的民主、和平、繁榮及發展。

賴副總統說，民進黨全體上下一定會共同合作，將過去民進黨獲得台灣社會認同支持的兩塊招牌，清廉勤政、愛鄉土及綠色執政、品質保證，重新找回來，並再度擦亮招牌，才不會辜負台灣社會多年對民進黨的支持，這樣民進黨才有可能重新得到人民的信賴，也才有辦法爭取再次為台灣人民服務的機會。

賴副總統也稱讚翁章梁執政的嘉義縣是民進黨的招牌，另外，賴副總統在民進黨主席參選過程中，在嘉義縣投票率及得票率都是最高，他特別感謝鄉親的支持。

賴副總統指出，今天是大年初五迎財神的好日子，很高興可以到苦竹寺贈送與總統蔡英文聯名的「錢母」福袋，並祈福鄉親在新的一年平安順遂，大家賺大錢。另外，也託苦竹寺觀音佛祖的福氣，祈福大家玉兔迎春，求財得財、求利得利。

現場媒體詢問賴副總統對於前副總統陳建仁將擔任行政院長的看法，賴副總統連續以「謝謝」回應。

嘉義縣鄉親一早排隊等待領福袋，第一名的蔡姓男子於清晨5時30分就與妻子帶著兩名穿著可愛兔裝的女兒到廟埕，排了3個多小時拿到蔡總統與賴副總統聯名的福袋，相當高興。（編輯：管中維）1120126