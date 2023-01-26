駐土代表新春開講 宣傳台灣特色鼓勵學生赴台就學

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駐土耳其代表黃志揚24日應邀赴土國薩卡亞大學發表「台灣--自由民主與堅韌之島」演講，向與會教授、學者及碩博士生介紹台灣社會的民主自由、多元包容，在科技產業和永續環境的發展成果。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年1月26日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）駐土耳其代表黃志揚應邀赴當地主流大學演講，宣傳台灣科技創新、民主發展蓬勃，為自由民主與堅韌之島。他也介紹台灣及華語獎學金，鼓勵土國優秀青年學子赴台就學。

駐土耳其代表處發布新聞稿指出，黃志揚24日應邀訪問薩卡亞大學（Sakarya University），與校長韓姆沙（Buy Hamza）、副校長柯薩歐魯（Ozer Koseoglu）及國際處處長塔塔爾（Tuba Tatar）等會談，雙方廣泛討論推動台土高教多元合作及學術交流等議題。

黃志揚並向薩卡亞大學所屬著名智庫「非洲暨中東研究中心」（Africa and Middle East Institute）發表「台灣—自由民主與堅韌之島」演講，同時搭配播放外交部最新國情影片「台灣：良善力量」，向與會教授、學者及碩博士生介紹台灣社會的民主自由、多元包容，在科技產業和永續環境的發展成果，以及積極投入國際合作與人道援助的貢獻。

黃志揚特別介紹台灣堅韌的政經現況，以及面臨威權挑戰的地緣政治因素與因應作法，同時並推廣台灣獎學金、華語獎學金及台灣獎助金等，鼓勵這所學校的師生申請前往台灣學習及研究。

於「非洲暨中東研究中心」任教的蘇丹前駐土耳其大使艾爾法提（Elsadig Elfaqih）也出席並提問。教授學者們針對台灣受威脅之際經濟發展仍能持續進步、美中衝突下的台灣角色及台灣因應晶片戰爭的方式等議題提問。大學生則對台灣獎學金感到高度興趣，紛紛洽詢申請時間及方式等細節。

薩卡亞大學設有科技創新園區，以軟體開發運用見長，與薩卡亞省8個工業區密切合作進行製造業研發中心，豐田汽車公司（Toyota）及相關國防產業都有投資布局。（編輯：林憬屏）1120126