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賴副總統彰化參香發福袋 支持者喊「總統好」

2023/1/26 19:03
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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）副總統賴清德今天下午到彰化縣花壇鄉白沙坑文德宮參香祈福，不少支持者喊「總統好」。賴副總統致詞介紹文德宮主祀土地公是全台唯一「戴官帽」的，白沙坑迎燈排更具特色。

賴副總統下午到彰化縣鹿港新祖宮、員林圳安宮、花壇白沙坑文德宮參香祈福，在文德宮發福袋時，吸引數百人排隊領取，許多支持者高喊「總統好」，祝副總統更上一層樓，民進黨立法委員黃秀芳、彰化市長林世賢、彰化縣議員許雅琳、莊陞漢等人也陪同參香。

賴副總統致詞表示，白沙坑文德宮香火鼎盛，更是全台灣唯一「戴官帽的福德老爺」，農曆正月十五元宵節，北部放天燈、台南放蜂炮，花壇鄉則有迎燈排。今天來文德宮參拜，祈求福德老爺庇佑國泰民安、風調雨順，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束。

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黃秀芳致詞表示，相信白沙坑文德宮福德老爺能保佑賴副總統步步高陞、心想事成，當選2024年總統，也祝福鄉親身體健康、萬事如意；陪同賴副總統於員林圳安宮參拜的立委陳素月則表示，副總統親自發送限量兔年福袋，與鄉親分享新年福氣和喜悅，增添好彩頭。

賴副總統在鹿港新祖宮發福袋時，一名女子上前欲陳情，發福袋動作一度遭打斷，副總統交談後隨即指示隨扈讓女子留下聯絡資料；在文德宮發福袋時，特勤人員維安嚴密，但賴副總統離去時，一路仍與熱情支持者擊掌致意。（編輯：屈享平）1120126

#花壇白沙坑文德宮
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#賴清德
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