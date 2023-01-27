本土社團出招吸引年輕世代 群眾募資擴大參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

鄭南榕基金會策劃的「自由紋理」巡展，透過群眾募資，讓年輕人參與。鄭南榕基金會執行長劉璐娜說，年輕人對台灣社會有共好、更好的渴望，透過小額贊助，讓策展成真。中央社記者葉素萍攝 112年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北27日電）本土社團、獨派團體的支持者年齡層偏高，不過，鄭南榕基金會近來策劃的自由紋理巡展，募資支持者將近一半是20歲以下年輕人，基金會執行長劉璐娜說，年輕人對台灣社會有共好、更好的渴望，透過小額贊助，讓策展成真。

鄭南榕基金會策劃的「自由紋理」巡展，從台北出發，現在在彰化巡展，3月將赴台南，4月到嘉義，6月在苗栗，7月底赴宜蘭，9月轉向高雄。

基金會策展過程與募資平台合作，將基金會出版品和藝術品拿來募資，募資品的定價也有深厚意涵，包括407是鄭南榕自焚殉道日、912是鄭南榕生日、1210是世界人權日、美麗島事件等。

基金會說，407元、912元、1210元接近年輕人可以負擔的金額，最後統計，展覽募資支持者將近一半是20歲以下年輕人，年輕世代以自己能力支持小額贊助，展現台灣公民社會力。

劉璐娜說，群眾募資也是一種宣傳、社會溝通的過程，「透過我的參與、讓這件事成真」。

台北展開幕時，有位女性捐助者從台中來看展，她告訴劉璐娜說，她覺得鄭南榕很重要，所以參加募資，一度害怕看到讓人震撼的資料，但看完後，覺得捐款太值得，沒想到展覽弄得這麼好。

劉璐娜說，鄭南榕過去的公共形象，是他在倡議、在抗議的形象，但私下的鄭南榕其實是既害羞又嚴肅。

她說，基金會也邀請創作者、音樂家、藝術家，消化過去資料，做歷史再現，讓當代人看到年輕藝術家的社會關懷，也希望透過創作者直接與群眾對話。

劉璐娜說，國共一家親、香港問題、西藏問題，當年鄭南榕就在批判這些議題，30多年過去，仍然面對一樣的問題，許多年輕人看了很有共鳴。

劉璐娜認為，從策展募資過程，可以看到當代台灣人，在做轉型正義過程中，如何投入參與，透過這樣的深化、社會溝通，可以看到年輕人對台灣社會共好、更好的渴望。

她說，有些人會擔心假新聞當道，年輕人被小紅書、抖音影響，「其實有時候小孩子的智慧超乎我們」，不是只有選舉動員時，才提供某些資訊，平時就可以提供思辯、參與、資料分享，要對台灣年輕人有信心。（編輯：趙蔚蘭）1120127