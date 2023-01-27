潘孟安跑腿穿梭各地 笑稱過年不談公務

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副總統賴清德27日到屏東市玉皇宮參拜，前屏東縣長潘孟安（前右）陪同出席，卸任縣長一職依然受到民眾歡迎，不斷被要求合影留念。中央社記者李卉婷攝 112年1月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）準閣揆陳建仁陸續徵詢內閣團隊，外傳前屏東縣長潘孟安為輔助副總統賴清德並未入閣，潘孟安今天表示，為民進黨扮演跑腿角色穿梭各地，過年期間談點輕鬆的不談公務。

賴副總統今天到屏東市玉皇宮參拜，前屏東縣長潘孟安也陪同出席。潘孟安卸任縣長一職，有了完整的年假可以在家陪伴母親，自稱老文青的他也開始靜下來寫作。

外傳潘孟安為輔助賴副總統並未入閣？潘孟安今天接受媒體聯訪指出，作為民進黨的終身黨員，有義務與責任，在黨最低迷的時候，盡棉薄之力，尤其賴清德又將承擔重責大任，又是多年且有革命情感的兄弟，幫忙自然不在話下，但不管在哪裡，都需要扮演這樣的工作與角色。

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媒體追問「會扮演怎樣的角色與定位？」潘孟安笑稱，「就跑腿吧！」未來會穿梭在各地，現階段沒有想這麼多，過年間就聊點輕鬆的，不談公務。

對於賴清德布局2024年總統選舉，外傳潘孟安將搭檔參選？潘孟安則說「這差太遠了」，未來的挑戰很大，總是要有人去工作，要贏得大選才有未來，若未贏得大選這些算計都沒有用，作為黨員責無旁貸，長期受屏東縣民愛護與民進黨栽培，應該回饋，現在沒什麼想法。（編輯：李亨山）1120127