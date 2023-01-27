賴副總統屏東發福袋 盼全民團結突破景氣難關

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副總統賴清德（前左3）27日到屏東玉皇宮發送福袋，一對年輕父母帶著2個月男嬰排隊，成為首個領到福袋的民眾。中央社記者李卉婷攝 112年1月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）副總統賴清德今天到屏東玉皇宮參拜並發送逾千個福袋。賴副總統表示，國際普遍預測今年全球景氣不好，相信只要全民團結認真打拚，就能突破難關、順利達標。

大年初六，賴副總統在屏東縣長周春米、前縣長潘孟安、立委鍾佳濱、莊瑞雄等人陪同下，到屏東市玉皇宮參拜祈福，並發送逾千個福袋，吸引民眾大排長龍，展現高人氣。

賴副總統致詞指出，雖然國際普遍預測今年全球景氣不佳，台灣可能會受影響，但是今年是民國112年、農曆歲次癸卯年，「卯時」在十二時辰中為上午的5時至7時，正是太陽上升時刻，也就是充滿希望的時候，相信只要全民團結合作打拚，就能突破難關、順利達標。

今天排隊領取福袋的人龍綿延數十公尺，一對年輕父母帶著2個月小男嬰到玉皇宮拜拜，聽聞賴副總統要發送福袋搶先排隊，成為第1人領到福袋的民眾。

賴副總統發完福袋要離去時，有民眾高喊「2024賴清德當選總統。」賴副總統聽完揮手微笑，未表示意見。（編輯：李亨山）1120127

副總統賴清德（前中）27日到屏東市玉皇宮參拜並發表談話表示，儘管國際普遍預測今年全球景氣不好，台灣恐受影響，但相信只要全民團結認真打拚，就能突破難關、順利達標。中央社記者李卉婷攝 112年1月27日