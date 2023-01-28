律師公益時數惹議 全律會將辦公聽會廣徵意見

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（中央社記者王揚宇台北28日電）全國律師聯合會上屆提草案，規定律師每年須做12小時公益，若不足，每小時要繳新台幣6000元代金，引起律師反彈，也有立委接獲陳情後提案修正律師法，將公益活動性質改為建議制，待立法院開議後尋求立委連署。

對此，全國律師聯合會理事長尤美女接受中央社記者訪問時表示，現行律師法第37條是否直接強迫律師做公益，這值得討論，每個人的解讀不同；至於全律會所提辦法草案部分，現已擱置，全律會未來會舉辦公聽會，廣徵各界意見。

現行律師法第37條規範，律師應參與社會公益活動等，相關活動種類、最低時數、方式等，由全國律師聯合會徵詢法務部及各地方律師公會意見後訂定之，並報法務部備查。

不過，有律師指出，全國律師聯合會去年11月初提出律師參與社會公益活動辦法草案初稿，規定律師每年應參與最低12小時的社會公益活動，若不足時數，每1小時需繳納新台幣6000元的代金。

超過8年律師執業經驗的李德豪說，公益跟樂捐一樣，永遠不能強迫，而且不公之益就是不樂之捐，如果不做公益，每年要繳7萬2000元代金，這如同每年被判2個月徒刑下，可以用每日1000元折算為一日，易科罰金。

律師張益昌表示，律師不排斥做公益，甚至有的法界人士以公益律師自居，不過這次的代金規定有點不食人間煙火，況且一般商業案件，律師很難收到每小時6000元的費用，不希望以條文來強逼律師做公益。

張益昌也說，目前公益服務的需求沒有想像中大，日後很可能演變多數律師都需支付代金的不合理情況。

無黨籍立委趙正宇認為，現行條文強制律師參與社會公益活動，已嚴重干預執業自由，因此他提案修法，改為「律師應熱心公益，促進法律扶助、平民法律服務或其他社會公益活動之發展與推行」。

律師出身的時代力量立委邱顯智則指出，專業人士要承擔社會責任，原則上是合理的。但所謂的承擔社會責任，是在執行業務的過程要符合、遵守一定的價值和倫理，而不是無條件要求考上專業證照的人，付出自己的時間、專業和金錢進行「公益服務」，質變成對於專業人士的徵用。

邱顯智認為，與其用充滿違憲爭議的方式要求律師公益服務，不如採取鼓勵和支持的方式，讓熱心公益的律師得到回饋，更有動力持續投身公益。

對此，尤美女說明，從律師法第1條規定來看，律師具有公益性質，而絕大多數的律師一直都在從事公益活動，像是法律扶助、平民法律服務、義務辯護、法治教育宣導、各種修法、立法的倡議、草擬等，也從來不會計較時數多寡，因為律師已經把做公益保障人權這件事內化。

尤美女指出，從司改國是會議及律師法修正後，大家在討論是否要把律師做公益量化，讓各界看到，而這沒有不好，因此全律會研擬草案，希望在做公益、不做公益者之間取得一個平衡，才有代金制度，希望少數未從事公益活動的律師能盡一點公益角色。

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不過，尤美女說，哪些類型的公益活動，可以轉換為多少公益時數，以及代金金額要訂多少才合理等議題，這其實是兩難，因此全律會之後會舉行公聽會，廣徵各界有創意的想法。

尤美女也表示，有律師認為如果接法扶的案件可以計入公益時數，便不能收酬金，這其實是一個誤解，因為法扶給的酬金不符市場行情，也差好幾倍，中間的差價就應計入公益時數。（編輯：蘇龍麒）1120128