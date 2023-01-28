經營艱困選區 民進黨青壯派創意出招

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（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨青壯派積極經營艱困選區，其中，連江縣黨部主委李問從背氣球環島、擔任「酒後代駕」載喝醉鄉親回家、到離島教英文，創意效果十足。雖然李問未能勝選連江縣長，但民進黨首次在藍營鐵票區插旗成功，當選北竿鄉民代表。

民進黨在艱困選區都會有不分區立委「認養」，協助拓荒。例如即將在3月4日代表民進黨參選南投立委補選的蔡培慧，就是一路在故鄉南投深蹲。

蔡培慧從2018年返鄉備戰區域立委，敗選後擔任行政院中部聯合服務中心執行長，持續留鄉蹲點，她參選2022年南投縣長雖然未當選，但相較於2018年南投縣長選舉，民進黨成長票數2萬，黨內人士認為，有發揮在地經營的成效。也因為在地經營的即戰力，蔡培慧被民進黨徵召參選南投立委補選。

2020年李問被民進黨徵召投入最艱困的馬祖立委選戰，他背著兩大片貝殼，化身「淡菜男孩」，把自己當成馬祖名產，還背著大氣球，在馬祖四鄉五島沿街拜票，立委選舉一戰成名。

立委落選後，李問持續蹲點，促成民進黨連江縣黨部成立；2022年九合一選舉，李問更成為民進黨首位提名的連江縣長參選人，率9位候選人組「大黃魚戰隊」要為鄉親服務，最後由政治素人詹庭語當選連江縣北竿鄉民代表，這是民進黨首次選上連江縣民意代表。

李問提到，立委落敗後，他沒放棄深耕地方，疫情期間，馬祖因無中醫診所買不到清冠一號，他協助鄉親透過立委洪申翰與衛福部協調，建立「視訊看診、在地領藥」機制。

李問說，他甚至擔任「酒後代駕」，開車載喝醉的鄉親回家，並固定安排團隊到各島教英文，這些選民服務，讓當地傳有「棄民代找李問」的說法。

不只是透過奇招，增加曝光，李問還偕同團隊持續關注龍蝦走私、小三通春節專案等在地議題，要扎實幫忙民眾解決民生問題。（編輯：林興盟）1120128