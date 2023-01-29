蕭美琴出席灣區僑界年會 期盼持續深化台美關係

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駐美代表蕭美琴28日出席舊金山灣區僑界活動，她致詞感謝台灣人民和僑胞的付出，面對中國打壓和疫情挑戰仍持續努力，共同推動台美外交持續向前。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年1月29日

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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）駐美代表蕭美琴今天出席灣區僑界活動，她致詞感謝大家長期以來作為台灣外交的強力後盾，過去兩年儘管受到中國威脅和疫情挑戰，外交工作仍穩健發展，期盼未來台美關係持續深化。

蕭美琴今天在舊金山灣區參加北加州台灣同鄉聯合會50週年年會，現場政界、商界、法律及科技界人士齊聚一堂，全場40桌座無虛席。

媒體關注內閣人事布局，蕭美琴表示，以駐美代表身分參與年會，未來將持續和僑界一同努力，深化台美關係。至於正副總統今年是否有出訪或過境美國的計畫，蕭美琴回應未來在適當的時間點高層應該會有想法，但目前尚未接獲具體通知。

這次年會是疫情中斷3年後的首次實體活動，適逢農曆春節期間，總統蔡英文、副總統賴清德都事先錄製影片表達祝賀。

蕭美琴上台用台語致詞、向全場僑胞拜年，她提到上任兩年多來，面對中國的威脅打壓和全球疫情考驗，外交工作仍克服挑戰一步一步向前，在國家安全、台美經濟合作、以及台灣的國際空間等方面取得進展。

蕭美琴談到去年美國聯邦眾議院以425票對0票的壓倒性票數通過法案，協助台灣重獲世衛觀察員身分，引起海外僑胞共鳴，蕭美琴說，「0票反對是多麼不容易」，這代表美國國會不分黨派，都願意進一步支持台灣的國際參與。

2022年1月，副總統賴清德出訪宏都拉斯回程過境舊金山，蕭美琴當時曾陪同出席記者會等活動，這次她在與學術界交流後留下參與年會，在駐舊金山辦事處處長賴銘琪和北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦陪同下和僑胞互動。

甫上任的聖荷西市（San Jose）市長馬漢（Matt Mahan）今天特地繫上印有中華民國國旗圖案的領帶出席活動，他致詞感謝台灣人對矽谷的貢獻，以及疫情期間提供各項資源和協助，他說台裔社群「在最艱困的時刻拯救了前線的工作人員」，市府的公務員都感激在心。

米爾皮塔斯市（Milpitas）市長蒙塔諾（Carmen Montano）對台裔社群在疫情時伸出援手幫助社區度過難關，同樣印象深刻。

蕭美琴訪問灣區行程緊湊，昨天赴加大柏克萊分校和史丹佛大學交流和師生座談，今天出席僑界活動獲得熱烈回響。她期盼僑胞能持續發揮力量，讓更多人瞭解和支持台灣，共同為爭取台灣的生存空間努力。（編輯：林憬屏）1120129