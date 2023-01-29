連假最後一天 賴清德發布應景Line貼圖提醒收心

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（中央社記者葉素萍台北29日電）春節連假的最後一天，民進黨主席賴清德今天在臉書發布Line貼圖「就想跟你賴在一起」；他說，提醒大家，提前收心、提早出門，準備好精神與力氣，回到工作崗位，繼續打拚。

賴清德透過臉書發文「今天是春節連假的最後一天，大家開始調整進入上班模式了嗎？」

賴清德說，他想邀請大家下載他和漫畫家「蠢羊與奇怪生物」合作的「就想跟你賴在一起」Line貼圖，向朋友們說聲「加油」，互相提醒暖身收心；他並說，這款貼圖的收益將全數捐作公益。

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民進黨發言人黃彩玲則透過新聞稿表示，這款Line貼圖有許多實用逗趣的圖文，「卡通版賴清德」以多種形象出現，有戴著棒球帽和手套、球棒的「棒球主題」；也有賴清德穿著白袍，化身「賴醫師」，提醒大家要保持健康的白袍系列。

她說，收養了流浪狗的賴清德，在貼圖中放入一隻可愛的小黑狗，與貼圖中的漫畫版賴清德有許多互動。圖文還包括應景的「新年快樂」等祝福用語，「先不要」、「甘安捏」等流行用語。（編輯：蘇龍麒）1120129