更多編輯台推薦新聞：
統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳福海宋濤會談 金酒正式解禁可輸入中國
首頁 / 政治

連假最後一天 賴清德發布應景Line貼圖提醒收心

2023/1/29 12:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北29日電）春節連假的最後一天，民進黨主席賴清德今天在臉書發布Line貼圖「就想跟你賴在一起」；他說，提醒大家，提前收心、提早出門，準備好精神與力氣，回到工作崗位，繼續打拚。

賴清德透過臉書發文「今天是春節連假的最後一天，大家開始調整進入上班模式了嗎？」

賴清德說，他想邀請大家下載他和漫畫家「蠢羊與奇怪生物」合作的「就想跟你賴在一起」Line貼圖，向朋友們說聲「加油」，互相提醒暖身收心；他並說，這款貼圖的收益將全數捐作公益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨發言人黃彩玲則透過新聞稿表示，這款Line貼圖有許多實用逗趣的圖文，「卡通版賴清德」以多種形象出現，有戴著棒球帽和手套、球棒的「棒球主題」；也有賴清德穿著白袍，化身「賴醫師」，提醒大家要保持健康的白袍系列。

她說，收養了流浪狗的賴清德，在貼圖中放入一隻可愛的小黑狗，與貼圖中的漫畫版賴清德有許多互動。圖文還包括應景的「新年快樂」等祝福用語，「先不要」、「甘安捏」等流行用語。（編輯：蘇龍麒）1120129

#賴清德
#民進黨
#黃彩玲
賴清德
蕭美琴出席灣區僑界年會 期盼持續深化台美關係正副總統錄影致詞 盼在美鄉親共同為台美關係打拚
黃彩玲
民進黨：尊重司法 國民黨別用政治口水移轉調查敗選檢討遭批無重點 民進黨列15項：深入討論不迴避
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族