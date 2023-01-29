林右昌翻轉基隆接內政部 國土都市規劃引區域新視野

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北28日電）異於過去民進黨執政時期的內政部長人選多具法政背景，此次由都市規劃與城鄉發展專業的前基隆市長林右昌執掌，外界期待能以「翻轉基隆」經驗，為台灣日後的國土、都市乃至建築營造等，融入更多區域發展新觀念與新視野。

林右昌是民進黨「幕僚世代」代表性人物之一，行政與黨務歷練完整，2008年民進黨輸掉執政權，他獲徵召參選基隆市長，持續在當地深耕，2014年當選、2018年連任，8年時間讓基隆改頭換面。

林右昌基隆出身，文化大學景觀系畢業、台大建築與城鄉研究所碩士。從進入民進黨擔任幕僚以來，跟隨過林義雄、游錫堃、蔡英文、蘇貞昌、邱義仁等黨內要角，曾在民進黨中央黨部、行政院、總統府歷練。

民進黨2008年失去政權，多個縣市長選區找不到人，林右昌向時任黨主席蔡英文請纓，投入2009年基隆市長選舉。

首戰雖未成功，但林右昌在故鄉蹲點深耕，2012年基隆立委再敗、又持續經營基層；2014年首度當選基隆市長，2018年民進黨遇到前高雄市長韓國瑜的「韓流」風潮，林右昌仍拿下比上一屆更高票數、成功連任。

「翻轉基隆」是林右昌政績，景觀規劃專業讓他對城市美學有著直覺式的敏銳度，短短數年讓「雨都」基隆脫胎換骨，從基隆正濱漁港色彩屋變成熱門打卡點，基隆火車站前改造、軍港西遷、城市博覽會等，基隆躍上全國舞台，執政滿意度攀高。

林右昌就讀城鄉所時關注全球化與區域議題，研究視角鎖定中國、台灣與新加坡的城市發展策略，這讓他在治理基隆市時，得以跳脫空間與尺度上的迷思，能從更高的區域發展比較視野，來引導城市規劃而獲致成功。

以去年6月舉辦的「2022城市博覽會」為例，除完整呈現8年來基隆市的治理願景與成果，創下超過百萬人次參訪人潮，更讓到訪民眾對基隆的蛻變感到驚豔；林右昌當時說，上任時基隆財政幾近破產，但他想證明城市治理能力絕對可翻轉一個城市的命運，而基隆做得到、其他城市也絕對做得到。

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內政部掌管都市計劃、國土規劃、建築營造、國家公園、警政治安、消防防災、民政戶政、移民與邊境管理，可謂相當龐雜，民進黨兩次執政多由法政人才擔任內政部長。

去年九合一選舉，林右昌未能順利交棒給黨內候選人，今天確定接任有「天下第一大部」之稱的內政部，黨政人士認為，這是兼顧政治與專業的好棋；而如何讓以政治與警政掛帥的內政部，未來在擘畫國土、都市等前瞻性政策時，能更多融入全球區域發展新觀念與新視野，正是林右昌的挑戰。（編輯：林克倫）1120128