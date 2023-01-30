民進黨：遺憾國民黨用廉價政治口水抹黑新內閣

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北30日電）民進黨發言人黃彩玲今天表示，總統府和新內閣團隊已在農曆年期間重新整備，增加民意代表、縣市首長、擴大世代合作，讓政府效能更符合民意和社會期待；反觀國民黨，只會用盡最廉價的政治口水抹黑新內閣，令人遺憾。

中國國民黨立法院黨團上午召開記者會表示，陳建仁組閣，檢視其內閣成員是舊瓶新裝，實質是「看守內閣」型態。國民黨團仍期許，陳建仁準行政院長，以蒼生為念、為民謀福利，不要太多政黨之私，凡事泛政治化。

黃彩玲指出，為因應後疫情時代，蔡總統日前公布新任閣揆由前副總統陳建仁擔任，就是希望讓「大仁哥」的溫暖特質，來籌組「溫暖堅韌」內閣。同時交付階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等任務，就是希望在蘇貞昌院長建立的厚實基礎上，讓台灣持續大步前進。

黃彩玲說，陳建仁在學術上的成就受到國際、國內肯定，並曾獲選美國國家科學院院士、世界科學院院士，都是不爭的事實。新內閣在過年期間就已經持續進行各項部署工作，就是要穩健銜接各種政務，認真打拚照顧人民，搶得疫後先機。

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黃彩玲表示，總統府和新內閣團隊已經在農曆年期間重新整備，希望能透過各種職務的調整，例如增加民意代表、縣市首長、擴大世代合作，讓政府效能更符合民意和社會期待，在開春就努力帶來新的氣象。

她說，反觀國民黨，做為最大在野黨，卻不思福國利民的政策論辯，只會用盡最廉價的政治口水抹黑新內閣，企圖亂民生、亂經濟，完全無助國家社會正向發展，令人遺憾。（編輯：蘇龍麒）1120130