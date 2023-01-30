舊金山外館預計2024年底完工 協助台灣推動外交

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（中央社記者張欣瑜舊金山29日專電）駐舊金山辦事處今天舉辦睽違3年的新春團拜，隨著疫情趨緩，今年外館不僅將籌備台灣參與年底的亞太經濟合作會議年會，也將運用矽谷優勢，促進加州各界與台灣有更多交流。

停辦3年的駐舊金山辦事處和灣區僑教中心新春團拜今天恢復舉行，許多旅居舊金山和灣區的台灣人攜家帶眷參與盛會，駐舊金山辦事處處長賴銘琪扮演財神炒熱現場氣氛，台下觀眾開心表示「疫情過後舊金山變得冷冷清清，好久沒見到這麼熱鬧的場景」。

賴銘琪受訪提及今年外館將推動的各項工作，除了恢復行動領務、安排人員到南灣協助僑胞，也談到舊金山館舍購置搬遷進度。

政府推動舊金山外館購置，去年編列預算，賴銘琪表示按照計畫，將先徵選建築師，今年中會開始進行整修，預計2024年底前完工、2025年初搬遷。

由於館舍位置鄰近高速公路，距離亞太經濟合作會議（APEC）會議場館也不遠，賴銘琪期盼未來能善加運用新大樓，推動台灣各項外交宣傳、讓更多人認識台灣。

舊金山今年將承辦亞太經濟合作會議，賴銘琪指出，代表處正著手規劃台灣參與APEC相關事務，將陸續進行場地查勘和動線規劃等工作。

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此外，隨著台美夥伴關係升溫，賴銘琪也期盼能促進加州政要和台灣交流，例如矽谷所在的聖荷西市（San Jose），新上任的市長馬漢（Matt Mahan）對台裔社群友好，有機會到台灣參觀訪問。

今天現場也看到不少科技人士出席，賴銘琪說台灣在矽谷的公司超過100家，疫情過後一些科技年會將恢復舉辦，希望運用矽谷的優勢為台灣產業引進更多商機並深化外交。（編輯：高照芬）1120130