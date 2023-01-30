謝長廷：台日和平共同體 盼日成為領頭羊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京30日專電）駐日代表謝長廷日前接受日本網路政論節目Taiwan Voice專訪時強調，台日不但是命運共同體，更是和平共同體，日本除了須增強國防等力量外，更要當維護和平的領頭羊。

謝長廷日前接受Taiwan Voice邀請，與主持人日美台研究所理事林建良和日本國際政治學者藤井嚴喜進行約2小時訪談。

謝長廷在專訪前半段談及他留學日本京都大學的歷程。他說，會從事台灣民主運動，成為美麗島案辯護律師及民進黨的創黨元老等，與他受到京都大學「在野、反骨精神」傳統校風的薰陶有極大的關係。

他談到台日關係時指出，大家常說台日是命運共同體，其實更是和平共同體，日本除了必須增強國防等力量外，更不能放棄和平。

他認為，中國一直說台灣是中國的核心利益，其實和平才是國際社會的核心利益。國際社會、非政府組織（NGO）或個人都必須有這項認識，「共產主義是沒有愛的力量，而和平則是有愛的力量」。

他指出，日本憲法強調的是和平主義，日本也是唯一遭遇原子彈轟炸的國家，最有資格扮演領導的角色，保護全世界的和平。

他進一步指出，日本很有可能成為聯合國安理會的常任理事國，東南亞國家及許多國家期盼日本發揮領導力，日本應更有自信。

他強調：「沒有力量的和平主義就是悲劇」，日本不是霸權主義而是和平主義的領導，和平如果缺乏力量、沒有行動，就僅是一種和平論述而已。

日本首相岸田文雄多次公開強調「絕不允許憑藉武力片面改變現狀」。對此，謝長廷說：「萬一有人如此做，該怎麼辦呢」，他認為，保護和平的人要團結，集結國際力量予以制裁，才會有力量。

在言及台日關係時，謝長廷指出，中國自古強調「遠交近攻」，鄰國間衝突、打仗多，綜觀亞洲經驗，大部分的鄰國關係都不好，但台日這種鄰國友好關係可謂少之又少，足以做為世界和平的典範，推廣到全世界。

聽到謝長廷的論述，林建良表示，感覺現在的謝長廷不僅是政治家謝長廷，也是哲學家謝長廷，愈來愈接近哲人政治家前總統李登輝。

他補充介紹，謝長廷擔任駐日代表6年多以來，對日本懷抱很深的情感，走訪日本全國各地逾3次，對地方的認識頗深，對日本有很深的愛，且全力在維繫台日的連結。

林建良是旅日台僑，本業是醫師，長期維護旅日僑民權益，致力促進團結合作，2017年獲僑委會頒贈「二等華光專業獎章」。

藤井在講評中指出，謝長廷在節目上所闡述的觀點已超越政治人物的層次，根本就是哲學家，而且所言具有很高的實踐性。他稱讚說，訪談謝長廷與以前訪談李登輝時的感覺重疊，內容超乎預期，受益良多。（編輯：韋樞）1120130