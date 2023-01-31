陳建仁邀六都首長參加行政院會 盧秀燕將親自列席

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）新任行政院長陳建仁今天正式就職，對於陳建仁邀請六都首長列席行政院會，台中市長盧秀燕表示，她認為是好事，會親自出席，希望出席有用，中央能更加重視地方建言。

台中市政府上午召開市政會議，會中由市府客家事務委員會主委江俊龍專案報告「客家文化百年傳承－2023東勢新丁粄節」，宣布2023台中東勢新丁粄節將於2月4日到5日在山城的東勢客家文化園區登場。

陳建仁與新內閣團隊今天正式就職，邀請六都首長列席行政院會，對此，盧秀燕在主持市政會議前接受媒體聯訪表示，六都首長出席行政院會，已經暫停了好一段時間，很高興聽到新閣揆重啟邀請六都市長出席行政院會，她認為是好事，她會親自與會。

盧秀燕認為，中央和地方應加強合作交流，她珍惜這樣的機會；但她也希望出席有用，中央能更加重視地方建言。

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被列為全國「客庄大節」之一的東勢新丁粄節將於2月4日到5日登場，江俊龍表示，今年活動除了有傳統「鬪粄」民俗文化慶典活動，還安排求子儀式，依傳統道教科儀，讓新婚、久婚不孕、抱孫心切的民眾報名參加，祈求好「孕」臨門。

盧秀燕指出，這次活動中將展示120斤的超級龜粄及桃粄，象徵性別平等，生男育女都平等，內容很豐富，歡迎大家到山城走走，相關訊息可到市府網站查詢內容。（編輯：陳仁華）1120131