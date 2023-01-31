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總統主持新閣揆陳建仁率閣員宣誓 賴清德陳菊觀禮

2023/1/31 11:38（1/31 12:33 更新）
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總統蔡英文（前左）31日上午在總統府主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，向新任行政院長陳建仁（右4）等人致意。左2為副總統賴清德。中央社記者鄭傑文攝 112年1月31日
總統蔡英文（前左）31日上午在總統府主持「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，向新任行政院長陳建仁（右4）等人致意。左2為副總統賴清德。中央社記者鄭傑文攝 112年1月31日
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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天上午主持新任行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及政務首長等人員宣誓典禮，宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，副總統賴清德、監察院長陳菊等人在場觀禮，儀式簡單隆重。

宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院長陳建仁帶領宣讀誓詞；宣誓後，總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統賴清德、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、國家安全會議秘書長顧立雄等均在場觀禮。

宣誓人員包括總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、行政院發言人陳宗彥、內政部長林右昌、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、文化部長史哲、陸委會主委邱太三等人。（編輯：蘇龍麒）1120131

總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長陳建仁（左起）、總統府秘書長林佳龍與行政院副院長鄭文燦宣誓就職。中央社記者鄭傑文攝 112年1月31日
總統府31日上午舉行「新任行政院院長、總統府秘書長、行政院副院長及政務首長等人員宣誓典禮」，新任行政院長陳建仁（左起）、總統府秘書長林佳龍與行政院副院長鄭文燦宣誓就職。中央社記者鄭傑文攝 112年1月31日
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