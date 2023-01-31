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駁遭美退貨是假新聞 吳釗燮：本來就沒有要去駐美

2023/1/31 12:02
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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北31日電）外交部長吳釗燮今天澄清指出，他本來就沒有要去駐美，也沒有被美國退貨一事，完全是假新聞。

行政院今天舉行聯合交接典禮，陳建仁在副總統賴清德監交下，收下閣揆印信，行政院前院長蘇貞昌正式結束逾4年任期；行政院前發言人、現任政委羅秉成也透過媒體群組表達對各界的感激，並呼籲各界支持新任發言人陳宗彥。

聯合交接典禮結束後，吳釗燮因近日被美國退貨的傳言接受媒體訪問。他解釋，媒體報導他與駐美代表蕭美琴互換位置一事本來就是假新聞，而這個假新聞被戳破後，又用另外一個假的資訊說他被退貨，這都是不對的。

吳釗燮說，本來就沒有要去駐美，也沒有被美國退貨的事。

另外，內政部長林右昌凌晨在臉書發文表示，疫情期間台灣總體經濟表現亮眼，但中小、微型企業損失慘重，也讓貧富差距變大、社會相對剝奪感變大，這是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素。

對此，林右昌在典禮後受訪表示，蘇內閣團隊防疫、經濟都做得非常好，新內閣未來要更重視的是，疫情過程中受到傷害的中小企業與個人。

他說，此事蔡總統與行政院長陳建仁也都很關心跟重視，新內閣團隊會一起努力解決民眾問題；他也會在內政部長崗位上努力，解決大家的困難。（編輯：蘇龍麒）1120131

#吳釗燮
#行政院長
#林右昌
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