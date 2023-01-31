更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王必勝：室內口罩鬆綁擬參考韓國 乘車就醫仍要戴
首頁 / 政治

許淑華論文修正通過逢甲大學審核 保住碩士學位

2023/1/31 17:07（1/31 17:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
逢甲大學31日證實，許淑華論文修正已通過審核。（中央社檔案照片）
逢甲大學31日證實，許淑華論文修正已通過審核。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、蕭博陽台中31日電）南投縣長許淑華碩士論文涉抄襲，逢甲大學經審定委員會調查認定為「不當引述」，且須在這學期完成修正；逢甲大學今天證實，許淑華論文修正年假前已通過審核。

九合一大選前，許淑華遭檢舉論文涉抄襲，逢甲大學經審定委員會調查，認定許淑華論文為不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度，應於111學年度上學期完成修正，送校備查。

今天是這個學期最後一天，逢甲大學透過文字稿指出，經管院在1月13日收到許淑華論文，年假前已完成院內審理，送交到學校圖書館；因為年假關係，2月1日正式上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。

對於論文通過審核，許淑華接受媒體聯訪表示，尚未收到母校通知，但她送出修正版本的碩士論文前，就對自己論文很有信心，相信論文原創性與內容都沒問題，她當選上任縣長後，立即依學校規定補正資料，如今審查結果正如她預期。（編輯：陳仁華）1120131

#許淑華
#逢甲大學
#經管院
許淑華
南投單親10寶媽產後過世 未成年孩子列長期追蹤南投信義鄉櫻花季19日登場 走春賞花泡湯買農產
九合一大選
時力提當選無效之訴 新北議員黃俊哲：冤假錯案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族