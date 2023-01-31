許淑華論文修正通過逢甲大學審核 保住碩士學位

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（中央社記者趙麗妍、蕭博陽台中31日電）南投縣長許淑華碩士論文涉抄襲，逢甲大學經審定委員會調查認定為「不當引述」，且須在這學期完成修正；逢甲大學今天證實，許淑華論文修正年假前已通過審核。

九合一大選前，許淑華遭檢舉論文涉抄襲，逢甲大學經審定委員會調查，認定許淑華論文為不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度，應於111學年度上學期完成修正，送校備查。

今天是這個學期最後一天，逢甲大學透過文字稿指出，經管院在1月13日收到許淑華論文，年假前已完成院內審理，送交到學校圖書館；因為年假關係，2月1日正式上班後，再依正常程序上傳到國家圖書館。

對於論文通過審核，許淑華接受媒體聯訪表示，尚未收到母校通知，但她送出修正版本的碩士論文前，就對自己論文很有信心，相信論文原創性與內容都沒問題，她當選上任縣長後，立即依學校規定補正資料，如今審查結果正如她預期。（編輯：陳仁華）1120131