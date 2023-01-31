新閣揆上任 柯建銘：陳建仁善於溝通接地氣

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（中央社記者王揚宇台北31日電）內閣今天交接，行政院長陳建仁正式上任；民進黨立法院黨團總召柯建銘說，陳建仁曾擔任閣員，對行政、立法的運作非常清楚也善於溝通，過去也曾選舉及輔選過，接地氣絕對沒問題。

總統蔡英文今天上午主持新任行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及政務首長等人員宣誓典禮，儀式簡單隆重。

對於新任閣揆，柯建銘今天受訪表示，陳建仁過去擔任過閣員，親自參加立法院的總預算與法案協商，對立法院的運作很清楚；在政治上，陳建仁選過副總統也輔選過立委，父親曾任高雄縣長，從小耳濡目染，對地方政治很熟，相信陳建仁「接地氣絕對沒問題」。

此外，陳建仁上任後，「行政立法協調會報」等溝通機制是否會改變；柯建銘指出，不會有什麼重大變化，而且這套機制運作這麼久，一切如常、沒有問題，不會因為換行政院長就有所改變，況且陳建仁熟悉立法院運作也善於溝通，一切按照原來的機制進行就好，重大法案都會先溝通。

立法院第10屆第7會期2月1日立委報到，外界關注何時正式開議以及何時能通過攸關普發現金的全民共享特別條例草案等議題。

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柯建銘表示，開議日需要朝野協商決定，而他相信各黨的心情都一樣，能盡快就盡快；特別條例草案2月17日以後就可以處理，當特別條例三讀通過後，總統要公告3天，然後行政院送特別預算案到立法院審議，行政院長也要到立法院備詢。

柯建銘接著指出，新會期開議後，立法院各委員會要改組、召委要重選，如果委員會還沒有組成，特別預算案送來也沒辦法審，因此要整套一起看，朝野協商時大家再好好談一下開議日期等議題。（編輯：林興盟）1120131