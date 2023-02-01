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陳椒華指離岸風機衝擊白海豚 盼新內閣做好保育

2023/2/1 12:40
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（中央社記者王承中台北1日電）時代力量立委陳椒華今天表示，離岸風機對於白海豚造成很大的危害，期待新內閣上任能做好相關保育。台大獸醫系教授楊瑋誠指出，目前海洋保護相關法案，皆無法妥善管制海洋風機打樁噪音對白海豚的影響。

時代力量立委陳椒華今天與台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等環團，在立法院召開「放寬監督，危害生態，台灣離岸風機ESG做半套」記者會，邀請台大獸醫系教授楊瑋誠、漁民權益暨環境永續中心研究員吳斐竣等人與會。

陳椒華表示，台灣西岸離岸風機對於白海豚造成很大的危害，而環保署又放寬環評監督，讓人憂心忡忡，她上任立委至今開過好幾次公聽會，也針對風機噪音對白海豚傷害大，進行多次質詢，但仍未看到環保署有要改善，期待新內閣上任能有新契機，做好白海豚的生態保育工作。

楊瑋誠指出，目前海洋保護相關法案包括海洋基本法、海洋污染防治法、野生動物保育法、海洋保育法草案與環評法，以及環保署最新擬定的「第三階段離岸風電環評審查建議事項檢核表」等，皆無法妥善管制海洋風電打樁噪音對於白海豚與露脊鼠海豚的影響。

台灣蠻野心足生態協會研究專員施仲平指出，由經濟部提出、環保署建議所做成的區塊開發離岸風電政策環評，明訂水下噪音監測1季至少連續14天，由海保署提出的離岸風電海洋生態調查指引，甚至要求1季監測20天，但如今環保署卻同意在某些情況下讓開發單位以24小時的監測來代表1季海況，也就是要用4天的資料反映1年的環境情況，根本完全不具代表性。

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台灣媽祖魚保育聯盟常務理事郭佳雯指出，國內離岸風機的環評調查方法及範圍遠遠不及他國，國內離岸風機開發針對鯨豚的調查，主要有水下被動聲學調查及海上目視調查，歐洲國家則是還出動飛機調查及影像監測。

郭佳雯表示，台灣環評只要案場與海保署公告的白海豚重要棲息環境不重疊，即便就在旁邊也沒關係，且調查範圍也只涵蓋風場最外側機樁外1公里，而對於打樁施工時間對鯨豚的影響也全然不知。（編輯：蘇志宗）1120201

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陳椒華
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