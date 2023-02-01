藍青壯派拚世代交替 洪孟楷：年齡非唯一考量

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱宣布投入國民黨2024台北市立委初選，引發黨內世代交替討論，文傳會主委洪孟楷今天說，世代交替是很大的議題，但更重要的是，有能力者為之，年齡絕對不是唯一考量。

國民黨備戰2024年總統、立委選舉，雖然相關提名辦法尚未出爐，但徐巧芯、游淑慧、張斯綱等多位黨內青壯世代議員，已紛紛宣布有意投入立委初選，像是徐巧芯就有意挑戰現任國民黨立委費鴻泰，這也引發黨內有關世代交替議題的討論。

洪孟楷今天下午在國民黨中常會前受訪表示，很多選區都有不同狀況，重點是每個選區要找出合適人選，世代交替是很大的議題，但更重要的是，有能力者為之，年齡絕對不是唯一考量。

洪孟楷說，他雖然是國民黨在第10屆最年輕的立委，但不認為資深立委就比他好或比他不好，重要的是能否以當地選區民意為依歸，為選區民眾努力。資深者有其戰力與優點，年輕者則有衝勁與幹勁，大家都在同一艘船上，應共同往一致目標邁進，大家共同的信念，就是國民黨在2024年推出最好的人選，重返執政。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，呼籲不管是年輕或資深的世代，一起努力擴大版圖，目標能讓國民黨在立法院席次過半，拿回主導權；國民黨是有制度的政黨，誰要參選都歡迎。

此外，針對表態爭取國民黨總統提名的戰鬥藍發起人趙少康，希望國民黨能夠舉辦初選，並呼籲新北市長侯友宜不要等徵召，想選就表態參與初選，曾銘宗表示，這樣的看法可以討論，但他認為還是等黨內的機制出來再討論，會比較合適。

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國民黨高雄市議員、中常委黃紹庭表示，他認為最好的方式，是讓有意爭取總統提名者，可以在黨中央主持下，先溝通協調，下一步的方式就視溝通後的結果，看是能直接產生人選，或是進行內部民調。若要做一個直接公開的黨內初選，勢必又會造成另外的紛爭。

黃紹庭也期盼，黨中央要記起4年前的教訓，希望能夠更加細膩與完整，以及更加尊重所有有意參選者，推出一個大家都能夠接受、最有可能勝選的總統參選人。（編輯：黃國倫）1120201