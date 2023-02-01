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首頁 / 政治

共機擾台增 吳釗燮：中國見不得台灣被朋友擁抱

2023/2/1 19:01
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（中央社記者黃雅詩台北1日電）總統蔡英文1月30日晚間與捷克總統當選人帕維爾通話，昨天凌晨6時起24小時內有高達20架共機逾越海峽中線，外交部長吳釗燮認為，這是中國見不得台灣被朋友擁抱而做出的反應。

中國外交部稱帕維爾（Petr Pavel）罔顧中方多次勸阻和交涉執意通話，嚴重干涉中國內政。吳釗燮今天在外交部推特（Twitter）發表署名JW的個人推文，他反嗆「中國無權支配台灣該如何交朋友，也不能指揮朋友該如何支持我們」。

吳釗燮推文強調，台灣將持續在世界上被視為一股善的力量，中國不可能靠威迫改變這一點。

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吳釗燮在推文轉引國防部公布的共機擾台數據指出，他推測這就是中國看到台灣被朋友擁抱後的反應。國防部統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機34架次（其中20架次逾越海峽中線、侵擾西南ADIZ）、共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

根據空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」，2架次蘇愷30戰機、2架次殲11戰機、4架次殲10戰機、6架次殲16戰機、1架次BZK-005無人機、1架次BZK-007無人機、1架次運8遠干機、1架次運8反潛機、2架次運8電偵機，逾越海峽中線、侵擾西南防空識別區（ADIZ）。（編輯：蘇志宗）1120201

#吳釗燮
#中國
#台灣
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