南投立委補選精準動員 蔡培慧：這次是「車拼」

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南投縣第2選區立委補選3月將投票，民進黨秘書長許立明（左3）1日到南投主持幹部組織會議，並指出補選投票率低，要努力動員支持者投票，這是最關鍵之處；黨籍參選人蔡培慧（左2）會中表示，在南投選舉絕對要拚，且對她來說，這不只是選舉，南投長期不振，她要改變南投。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投第2選區立委補選3月4日投票，民進黨祕書長許立明今天說，補選投票率低，要努力動員支持者投票，這是選戰最關鍵之處；民進黨參選人蔡培慧說，這次選舉是「車拼」，要很精準動員。

衝刺補選，民進黨主席賴清德近日下達動員令，全力支持補選，團結一致協助蔡培慧打贏選戰，今天起由黨副祕書長黃建嘉帶隊進駐南投；賴清德今天首次主持中執會也說，即使這場選舉艱困，但民進黨不能放棄，除黨中央派駐人員協助，也請黨內與蔡培慧站在一起。

蔡培慧競選總部設在南投市玉井街38號、民進黨南投縣黨部，明天上午正式成立，民進黨祕書長許立明今天晚間南下南投主持幹部組織會議；許立明說，這仗是副總統賴清德接任民進黨主席首戰，除指派黃建嘉進駐，也會盤點文宣、組織等部門組成作戰小組。

許立明表示，補選投票率低，一定要努力把支持者動員出來投票，這是這場選戰最關鍵之處，也要透過地方與中央各項合作，打贏這場非贏不可的選戰，因為這是民進黨2022年地方選舉挫敗後止跌回升的關鍵一役，若能逆轉勝，也能讓民進黨在南投縣站穩腳步。

蔡培慧會中表示，在南投選舉絕對要拚，且對她來說，這不只是選舉，南投長期不振，她要改變南投，這就是為何她放棄大學教職、敗選後仍繼續打拚的原因，但這次選舉不是選高興的，而是要「車拼」，因此要很精準動員，很精準知道要說什麼話，讓人聽得懂。

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另外，針對國民黨參選人林明溱昨天提出若當選立委，要修法為全國鄰長爭取每月新台幣1000元為民服務費，蔡培慧指出，去年競選南投縣長期間已提出這項政見，為鄰長爭取1年1.2萬元，由縣府編列預算即可，林明溱再次「致敬」她的政見，連金額都一樣，但林明溱當2屆8年南投縣長卻什麼都沒做，請不要再說空話。

林明溱今天上午與競選團隊到南投市菜市場徒步掃街拜票，林明溱表示，好久沒有以參選人身分掃街，這次感覺很不同，時間也非常緊湊，但不變的是鄉親熱情，很多人告訴他「一定當選」，讓他感受滿滿溫暖，他會在最短時間走遍大街小巷，尋求選民支持。（編輯：陳仁華）1120201