列席行政院會提3建議 張善政肯定政院配合態度

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（中央社記者葉臻桃園2日電）桃園市長張善政今天列席行政院會，他表示，對於北北基桃共同生活圈、統籌分配稅款分配，以及停水相關老舊管線整體檢討部分提出建議，對於行政院的積極和配合態度給予肯定。

張善政下午出席行程接受媒體聯訪時表示，他在行政院院會後的茶敘，跟行政院長陳建仁提了3件事，第一是有關台北市長蔣萬安提出的北北基桃共同生活圈。

張善政認為，過去的思維還停留在人為的行政區域界線，所以捷運到了新北市邊緣，就沒有再進到桃園，現在桃園很多新的捷運都在行政院審查，希望行政院可以大力加速支持。

張善政表示，第二是有關前桃園市長鄭文燦也努力爭取的統籌分配稅款，桃園其實是6都最後一名，而且離第5名的台南還差了一大截。

張善政說，統籌分配稅款的分配，不是鄭文燦努不努力的問題，而是整個財政收支劃分法已經20年沒有修，公式也10多年沒有修，所以他特別提出財政收支劃分法到了應該要檢討的時候，這部分也引起很多縣市的共鳴。

張善政表示，第三個議題則是有關停水，經過調查，在去年12月初鄭文燦任內，其實就停了2次水，各有大概9萬戶受影響，今年1月在平鎮跟中壢受影響的則有將近30萬戶，但是看這個紀錄，其實停水的頻率滿高。

張善政說，停水的原因都是因為管線老舊，所以他在茶敘時也提出，經濟部應該責成自來水公司，對於桃園市區的老舊管線要整體檢討，這部分也獲得新北市的呼應。

張善政表示，上述3項議題，其實六都都有一樣的問題，也引起正副院長的注意，認為應該優先處理；對於今天陳建仁跟行政院副院長鄭文燦表現的積極跟配合態度，給予相當大的肯定。（編輯：李錫璋）1120202