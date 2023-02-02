台灣正在幫忙 協建瓜地馬拉中部新醫院將竣工

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）台灣協助友邦瓜地馬拉在中部興建的奇馬爾特南戈省（Chimaltenango）公立醫院新院區即將完工，駐瓜地馬拉大使曹立傑昨天前往勘查，強調台灣在公衛領域貢獻國際社會的決心。

駐瓜地馬拉大使館發布新聞稿指出，曹立傑昨天前往勘察台灣協建的奇馬爾特南戈省公立醫院新院區最後完工階段，該醫院院長富恩特斯（Gerardo Fuentes）、正在該醫院舊院區義診的高雄醫學大學教授關皚麗及多位來自美國、巴拉圭、波蘭的國際外科醫師也出席。

駐瓜國大使館指出，曹立傑代表政府向瓜國院方及義診團成員說明台灣在公衛等領域貢獻國際社會的決心，強調該公立醫院新院區計畫是政府「Taiwan can help, Taiwan is helping」（台灣能幫忙，台灣正在幫忙）理念的重要實踐，並介紹新院區特色，包含占地廣大且分科、急診一應俱全，足以涵蓋鄰近各省醫療後送所需，建造期間更全數聘雇瓜國勞工、使用當地特色建材，兼具提高瓜國就業率及帶動地方疫後復甦效果。

富恩特斯致詞時，代表該醫院請曹立傑向中華民國政府及人民表達感謝。

富恩特斯表示，新院區落成後，瓜地馬拉中、西部地區各省居民無須如以往舟車勞頓前往首都地區就醫。現場多位國際外科醫師也對台灣政府透過實際行動貢獻國際社會，表達敬佩。（編輯：翟思嘉）1120202