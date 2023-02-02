平均地權條例修法 林右昌：子法預計4月完成

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（中央社記者陳俊華台北2日電）內政部長林右昌今天主持首次部務會報，他說，行政院長陳建仁相當關心居住正義及住宅政策，平均地權條例修法已經完成，剩下子法修訂，預計4月可以完成。

林右昌下午舉行內政部務會報後記者會時表示，早上是新內閣第一次行政院會，陳建仁針對跨部會合作實現住宅正義部分，相關部會正在研議，完成後會完整報告。

至於「使用權宅」政策規劃進度，林右昌表示，這是內政部的思考方向，也是正在研擬的政策，因為不只牽扯內政部，也涉及相關部會。這也不只是「地上權住宅」5個字這麼簡單，內政部次長花敬群正在專案研議，也需要相關配套。

另外，立法院會1月三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

外界關注平均地權條例後續子法訂定及上路時程。林右昌說，總統蔡英文、行政院長陳建仁都非常關心住宅政策，相關修法已經完成，剩下子法修訂，預計4月可以完成。

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林右昌表示，近期有個影片，是新加坡總理李顯龍提到新加坡年輕人買得起房子、台灣年輕人買不起，他認為這樣說法並不準確，因為新加坡土地是國有，買到的只有房屋使用權，沒有房屋、土地所有權；但台灣買的是房子與土地所有權，兩者無法拿來比。

林右昌也說，租屋族包括家戶租屋、學生、跨縣市租屋族等，都在這次政策對象思考內，希望對這些群體給予相關支持；針對已有房貸的民眾，如何給予實質幫助，相關政策如有完整成果，會在行政院跟大家完整報告；針對有能力想要新購屋的民眾，也會思考在這次政策一併納入。（編輯：蘇志宗）1120202