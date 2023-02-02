戴維森訪團：此行有助了解中國對台威脅實況

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（中央社記者黃雅詩台北2日電）外交部長吳釗燮今天款宴前美國印太司令戴維森上將率領的智庫訪團，訪團成員強調此行有助進一步了解台海安全情勢與中國對台威脅實況，期待未來能協助拓展並深化台美在更多場域的合作。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮今天宴請戴維森（Adm. Philip Davidson）所率領的美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research, NBR）訪問團。

訪團成員包括歐布萊特石橋集團亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby）、笹川和平基金會資深主任蕭夫（James Schoff）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、研究副會長蘇艾琳（Alison Szalwinski）及資深計畫經理帛瑞秋（Rachel Bernstein）。

吳釗燮表示，竭誠歡迎戴維森上將率團來訪，展現對民主台灣的堅定支持，至盼美國持續推動理念相近國家與台灣的合作，以共同遏制中國威權擴張。

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吳釗燮表示，政府將持續強化發展不對稱戰力，並反制中國灰色地帶威脅，更期盼與美國、日本、澳洲、加拿大及歐洲等理念相近國家在各項議題上深化合作，共同為區域和平及繁榮做出貢獻。

訪團成員表示，此行與台灣政府相關官員及智庫學者就區域安全議題有深入的討論，各項參訪及拜會活動均有助該團進一步了解台海安全情勢與中國對台威脅實況，團員也期待未來能協助拓展並深化台美在更多場域的合作。（編輯：張均懋）1120202