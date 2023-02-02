談陳建仁借調 陳宗彥：應正面看待學術引領台灣改變

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（中央社記者賴于榛台北2日電）在野黨持續抨擊行政院長陳建仁自中研院借調一事，行政院發言人陳宗彥晚間在臉書發文替長官抱屈說，陳建仁1997年起就數度借調至政府服務，除用學術專業貢獻台灣，更曾帶領台灣對抗SARS疫情。

陳宗彥認為，善用人才與學識，並讓學術專業引領台灣改變，應該是被正面看待的事情，「用實際的貢獻與成績，來檢視他（陳建仁）的服務，也才公平正當」。

國民黨人士陸續質疑陳建仁自中研院借調，卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪，陳宗彥晚間發文為長官辯護。

陳宗彥說，近日許多文章對借調進行片面、不實的描述，但這真的不公平，因為對行政團隊來說，只要有助國家政策推展、國民共同福祉，歷屆政府都會從學術界借調人才到政府服務。

陳宗彥指出，陳建仁是中央研究院院士，也是世界科學院院士、美國國家科學院國際院士、教廷宗座科學院院士，已是享譽國際的卓越學者。據research.com網站統計，陳建仁是台灣醫學研究論文被國際引用的H指標排名第一的學者。

他表示，陳建仁1997年在台大醫學院時，就曾接受當時國科會主委劉兆玄的借調，到國科會生物科學發展處服務；2002年又受邀擔任國科會副主委，陳建仁在此次任內推動專題研究計畫電子化，將原本一年期為主的研究計畫延長，讓學者專心長期研究以提升研究品質。

2003年SARS疫情襲台，陳建仁轉任衛生署長。陳宗彥說，陳建仁除帶領團隊對抗疫情，更修訂傳染病防治法、衛生署組織法、疾管局組織條例，建立防疫醫師制度並建構全國傳染病醫療體系，強化醫院感染管控為台灣建立堅強的防疫體系。

2006年蘇貞昌行政院長任內，陳建仁受邀擔任國科會主委。陳宗彥說，陳建仁除加強台灣科技研發，更擴大新竹及台南科學園區，設立中部科學園區，為台灣半導體及其他高科技產業，建立高科技產業聚落，讓科學園區的產值增加至新台幣1兆9000多億元。

2015年陳建仁辭去中研院特聘研究員，與總統蔡英文搭檔參選。陳宗彥說，當時陳建仁認為貢獻一己所學，提升台灣競爭力是知識份子的使命，因此投入選舉，而4年的副總統工作，既是公共服務使命，亦是實踐學者要報效國家。

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陳宗彥指出，陳建仁每個階段都傾盡所學、貢獻台灣，一旦任務完成就回到學術研究，直到最近才出任公職。

陳宗彥表示，讓學界人士進入公職服務，善用人才與學識，並讓學術專業能引領台灣的改變，應該被正面看待，從學界借調人才，陳建仁不是史上第一人，也不應該是最後一人，「用實際的貢獻與成績，來檢視他（陳建仁）的服務，也才公平正當」。（編輯：林克倫）1120202