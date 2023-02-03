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賴副總統：觀光產業春暖花開 布局全球

2023/2/3 15:03
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部觀光局今天舉行「2023年觀光節慶祝大會」，副總統賴清德致詞表示，台灣的觀光產業應該是春暖花開的時候了，現在要布局全球。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光局3年未舉辦「觀光節慶祝大會」，因台灣已解封邊境，今天在台北圓山大飯店舉行「2023年觀光節慶祝大會」。

賴副總統說，台灣在去年10月13日開放國門、12月10日取消入境人數限制，與國際接軌；今年2月7日起又將取消自中國大陸入境人士的唾液PCR，下階段、特別是公衛專家陳建仁接掌閣揆後，應該很快就會盤點整個防疫措施，逐步讓台灣邁向正常生活。

賴副總統提到，儘管各國際金融研究機構都認為2023年全球景氣不會太好，但就他看來，台灣的觀光產業應該是春暖花開的時候了，尤其總統蔡英文在強化台灣經濟韌性預算中，特別針對觀光產業給予補助，就是希望今年能夠吸引600萬人次的國際觀光客來到台灣。

賴副總統說，觀光產業對台灣經濟，尤其是庶民生活非常重要，只有觀光產業才能照顧到諸多中小店家，讓社會穩定；蔡總統特別從去年超徵的新台幣4500億元中，拿出1000億元來強化台灣經濟韌性，以因應各國際金融研究機構都認為2023年全球的景氣不會太好，而7項重點工作中，其中一項就是觀光產業。

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賴副總統也向觀光業者喊話，過去做的多是outbound（國人出國）的旅遊業，現在要outbound與inbound（國外旅客來台）並重，並布局全球，包括新南向、北美洲、歐洲、日本，都是未來要努力的方向，台灣有很多與外國人相關的小故事可以挖掘。

交通部長王國材隨後致詞說，未來在「疫後強化經濟與社會韌性特別條例」中，將有2項與觀光有關的建設，包括提升觀光景點的公共運輸，優化全台64條台灣好行路線並與主要公共運輸場站結合；其次是加速擴大吸引國際觀光客來台，包括針對國外組團社及國內接地社攬客的補助，並在外館針對自由行補助水果券或高鐵票等，吸引國際旅客到台灣來，希望讓台灣成為國際疫後出遊的首選。（編輯：管中維）1120203

#台灣
#交通部觀光局
#賴清德
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