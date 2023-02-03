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地方怨統籌分配稅款不均 政院：徵詢意見凝聚共識

2023/2/3 21:12
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（中央社記者賴于榛台北3日電）高雄市長陳其邁、雲林縣長張麗善近日皆對統籌分配稅款分配不均抱屈，呼籲行政院重新檢討。行政院發言人陳宗彥說，為讓各地方能有更好發展，政院將就此議題向地方及社會徵詢意見，凝聚共識。

根據現行中央統籌分配稅款分配辦法規範，普通統籌分配稅款分配各級地方政府的金額，總額的61.76%應分配給直轄市、24%分配給縣市，另外8.24%分配予鄉、鎮、市。

陳其邁這2天皆呼籲政院應該要組專案小組，通盤檢討統籌分配稅款事宜，對整個台灣國土規劃才公平；張麗善則認為現行制度對雲林縣發展極度不公平。

陳宗彥今天回應中央社記者詢問時表示，其實行政院長陳建仁昨天與6位直轄市長茶敘時就有說明，要解決統籌分配款的問題，最重要的是要有「共好」的精神，讓國家的資源做出最妥適的使用。

陳宗彥說，陳建仁也強調，解決問題要有決心，如同過去他在規劃年金改革時，正是因為有大家願意坐下來好好處理，才能有所改變。

陳宗彥表示，未來中央政府也會持續就此議題向各地方政府及社會各界徵詢意見，凝聚共識，讓各地方能有更好的發展。（編輯：蘇龍麒）1120203

#陳宗彥
#行政院長
#陳其邁
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