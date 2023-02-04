挑戰立委艱困選區 國民黨發言人群有意扮刺客

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨備戰2024立委選戰，傳出可能派發言人群、黨內青年擔任刺客，到艱困選區開疆闢土，被點名者紛紛表態願為黨承擔，國民黨發言人蕭敬嚴就說，如果黨需要他，義不容辭。

國民黨最近因徐巧芯、游淑慧等多位北市青壯派議員表態有意投入明年立委選舉，引發黨內對於世代交替的討論，但也有不少黨員認為，部分青壯派的發言太過強勢，恐引發世代鬥爭，影響國民黨形象，不利選情。目前黨內出現鼓勵青壯派投身艱困選區參戰的討論，凝聚共識後，待黨中央拍板定案。

黨內人士指出，若青壯世代有意挑戰立委，應以席次最大化為考量，勇於挑戰艱困選區，為黨開疆闢土；黨內也在思考，讓發言人群或文傳會中有意角逐立委者，代表國民黨到艱困選區一戰，盼以刺客的角色，為選戰帶來出其不意的效果。

黨內人士表示，像是剛接任國民黨發言人的蕭敬嚴，雖然去年投入新北市議員選舉失利，但仍持續準備為黨出征，挑戰新北市的立委賴品妤，另一位發言人李明璇，也正在考慮參選新北市板橋區立委，以及甫任副發言人的廖偉翔可能挑戰台中西屯區立委，文傳會副主委林家興也傳出可能投身參選艱困選區。

蕭敬嚴說，去年議員選舉失利，仍持續經營選區，若黨有需要，他義不容辭；李明璇說，選舉要考量的細節很多、必須各方面思慮周全，她會思考從高雄北上到新北市，就是想在藍營新北市的艱困選區開疆闢土，同時找出在地最能團結的選區，希望為國民黨拓展版圖，增加立委席次。

藍營地方輔選人士表示，黨內青年應勇於接受挑戰，所謂真正的戰將，是要到艱困選區開疆闢土，而不是選擇在舒適區中，贏得輕鬆；不要將輸贏看得太重，而是要懂得如何經營，獲取民眾支持，這才有助提升自己以及國民黨形象。

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此外，南投立委補選3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉率12人團隊進駐南投，朱立倫則計畫用動員南投周邊縣市支援的方式，透過團體戰取勝。

黨務人士表示，台中、彰化、南投是共同生活圈，因此這場選戰不會只是南投一個縣市的事情，而是鄰近縣市、全國的網路及資源都會動員協助。朱立倫今天到南投、台中、彰化參加新春團拜，就有督軍動員意味，未來也計畫安排南投周邊的藍營縣市首長站台，全力支持南投立委參選人林明溱。（編輯：謝佳珍）1120204