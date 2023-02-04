遭指濫用立院公務車 林明溱辦公室：經授權同意

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣第2選區立委補選國民黨參選人林明溱遭指2014年用立法院公務車跑參選南投縣長行程。林明溱辦公室回應，依當時立法院規定申請，並經立法院交通科授權同意，無違法情事。

民進黨前立委段宜康今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁指出，2014年查詢當年1月至4月立法委員使用公務車紀錄，使用最多就是林明溱，依當時立法院規定，每名立委每月使用公務車不得超過70小時，林明溱那年參選南投縣長，當年1月至4月使用立法院公務車，平均每月高達209小時，這209小時到台北開會只用11.4小時。

段宜康指出，其餘197.6小時在中部乘坐，若以1個月30天計算，林明溱每天含週六、日平均在選區乘坐公務車達6.6小時，這怎麼可能？除非林明溱在立法院開會時間不多，且把公務車及駕駛占為己有，拿來跑競選縣長行程，納稅人付給林明溱的薪水，不夠買車代步？

對此，林明溱辦公室表示，依當時立法院規定申請，並經立法院交通科授權同意派車，無違法情事。

另外，南投縣立委補選民進黨參選人蔡培慧競選辦公室今天下午發布新聞稿指出，對於林明溱涉濫用公帑行為深感遺憾，且林明溱有義務解釋荒誕行為，公務車是用納稅人血汗錢購買，油料、保養也是公務預算支出，用來個人競選所需，是不被社會大眾接受，相信南投鄉親也看在眼裡。

蔡培慧競選辦公室表示，根據立法院資訊，林明溱擔任立委在立法院開會時數不多、出席率不佳，另查詢公督盟資料，林明溱在交通委員會質詢率為0%，立委任內毫無主提法案、預（決）算審查付之闕如，顯示林明溱藐視立委職責、心不在人民，對於林明溱能否履行立法委員為民喉舌的天職，實在令人質疑。

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蔡培慧競辦指出，這場選舉並非要打敗其他候選人，而是要打敗這種以公帑謀取私利、擔任立委卻不質詢的荒唐風氣，也希望南投鄉親與蔡培慧一起打拚，還給下一代更好的南投。

國民黨主席朱立倫今天出席國民黨南投縣黨部新春團拜時表示，民進黨選舉最內行就是抹黑、抹紅，可預期會用所有負面選舉手法對付林明溱，但國民黨有信心透過認真努力、勤跑基層，鄉親最終一定會支持林明溱。（編輯：戴光育）1120204