2024操盤 潘孟安：中生代各司其職、贏才是最重要

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（中央社記者陳俊華台北5日電）前屏東縣長潘孟安未入閣，外傳將擔任副總統賴清德2024操盤手。潘孟安今天說，「贏才是最重要」，作為民進黨從政黨員，未來輔選工作他責無旁貸，中生代各司其職、分進合擊，「未來黨有需要、賴清德有需要，一定會投入戰場」。

潘孟安今天在台北國際書展舉辦「紅色鋼鐵人 潘孟安」首場新書簽書會，行政院副院長鄭文燦、鄭文燦夫人林俞汝、文化部長史哲、退輔會副主委李文忠、民進黨立委沈發惠等人到場力挺。

潘孟安受訪時表示，「紅色」在光譜上有不同解讀，他認為是熱情、熱血，2019年台灣燈會工作人員身著紅色背心，就像打火弟兄隨時要面對挑戰；「鋼鐵」則是要面對很多淬煉，任何職場、不同職業類別都是家庭中的鋼鐵人。

潘孟安說，他是公務生涯中的紅色鋼鐵人，負責栓螺絲，也是小螺絲釘；新書可看到他爆炸頭的照片，是年輕時耍帥，書中也記錄他幾十年來的從政生涯。

媒體詢問是否會擔任賴副總統競選2024年總統大選時的操盤手。潘孟安表示，他現在是斜槓人生，公務生涯告一段落，未來還要多學習，但作為民進黨從政黨員，未來輔選工作他責無旁貸，一定要扛起，中生代各司其職、分進合擊。

潘孟安說，過去他在屏東操盤，但畢竟一個縣與全台各縣市的挑戰不一樣，未來要整合黨務、政務、選務系統，以及後疫情時期、兩岸關係、國家公共政策等國政；政務推動時與選務結合，黨務推動則要全黨合一，進而贏得台灣人民信賴，這是很大挑戰。

潘孟安指出，他現在雖然沒有任何公職，但到各地方學習，「未來黨有需要、賴清德有需要，一定會投入戰場」；這個挑戰很大，是不是操盤手不重要，他就是民進黨裡的一顆螺絲釘，每個人扮演不同工作，分進合擊，「贏才是最重要」。

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潘孟安也透露，9日的新書發表會，賴副總統會到場。而在情感上，他與鄭文燦是政治夥伴、非常好的兄弟，未來鄭文燦會扮演重要角色；政務要強、選務才能更強，彼此合作無間，相信在鄭文燦協助行政院長陳建仁下，許多歷史共業可以迎刃而解。

媒體詢問，這次沒有入閣有何考量。潘孟安說，沒有什麼考量，選後他就希望能好好休息，並沉潛一陣子，且民進黨人才濟濟。（編輯：林克倫）1120205