南投立委補選 賴清德：選出好人才 不應淪政黨惡鬥

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副總統賴清德（前右3）5日在民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧（前右2）等人陪同下，到南投縣水里鄉憫世寶宮仙公廟參拜，賴副總統指出，立委補選不應淪為政黨惡鬥，呼籲選出好人才為南投打拚。（蔡培慧競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月5日

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（中央社記者吳哲豪南投5日電）副總統賴清德今天到南投水里憫世寶宮仙公廟參拜；賴副總統指出，立委補選不應淪政黨惡鬥，南投有2席立委，可以國民黨1席、民進黨1席，兩黨合作，選出好人才為南投打拚。

身兼民進黨主席的賴副總統，在民進黨南投縣立委補選參選人蔡培慧等人陪同下，今天下午來到南投水里鄉憫世寶宮仙公廟參拜，也發放新年福袋給民眾；賴副總統致詞指出，今天是元宵節，新的一年祝福大家平安，而水里憫世寶宮仙公廟特別尊重儒道，教化社會的功德很大，感謝廟方讓他來參拜。

賴副總統說，他要懇請大家在南投立委補選支持蔡培慧，提出這樣的請求，不是為了蔡培慧個人，而是為了南投縣，大家可以看到南投縣過去都固定支持特定政黨，沒有把人才放在第一位，因此發生許多事情。

賴副總統指出，大家可以看到以前的南投縣長發生許多事情，剛卸任的南投縣長也發生事情，而民眾關心的是南投縣的未來；他無意批評任何人，但數字等資料就擺在眼前，像南投縣8年前人口還有50多萬人，現在只剩47萬多人，人口流失，要解決問題就是要讓好人才出頭。

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賴副總統說，民進黨提名的蔡培慧，有一顆跟大家站在一起的心，而蔡培慧在擔任民進黨不分區立委時也拿到國會評鑑第一名，總統蔡英文要提名她續任不分區立委，蔡培慧卻說要回南投服務，參選縣長失利仍不放棄，以堅強意志再參選立委，呼籲縣民支持。

賴副總統指出，南投縣有2席立委，可以國民黨1席，民進黨1席，大家不分黨派合作，選出好人才，為南投打拚，民進黨和國民黨一起合作；他認為，立委補選不應淪為政黨惡鬥跟打口水戰，而是選出好人才，他呼籲民眾選擇有心為南投服務的蔡培慧。（編輯：陳仁華）1120205