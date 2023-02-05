鄭文燦談優先政務 盼普發6000元特別條例快過快發

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院副院長鄭文燦今天參觀台北書展提及行政院優先任務指出，就是把疫後各行各業都很需要的特別條例及特別預算案盡快通過，讓普發6000元趕快過、趕快發；他強調，陳建仁是很好的院長，「我非常高興能夠輔佐他」。

被問及是否希望潘孟安支持他參選2024，鄭文燦說，最重要的價值不是下一步要做什麼，是每個階段完成自己人生難得的目標，「我覺得能幫故鄉做事是一件幸福的事，我跟孟安都一樣」。

鄭文燦今天下午與文化部長史哲一起參觀台北國際書展，並先到前屏東縣長潘孟安的新書發表會中表達支持。

鄭文燦致詞時表示，今天以朋友身分替潘孟安站台，這是有夢想、敢冒險的故事，可以當勵志教材；屏東一定是潘孟安生命中，永遠離不開的出發點，希望大家支持這本書、支持潘孟安、也支持屏東。

簽書會後，鄭文燦與史哲一起逛書展攤位，現場除仔細聆聽工作人員介紹、採購書籍，面對許多民眾開心要求合照、簽名，鄭文燦也來者不拒。

媒體詢問，是否希望潘孟安支持他選2024，鄭文燦說，最重要的價值不是下一步要做什麼，是每個階段完成自己人生難得的目標，「我覺得能幫故鄉做事是一件幸福的事，我跟孟安都一樣」。

對於潘孟安卸任後沒有擔任公職，鄭文燦說，相信不論在什麼地方、哪個位子，大家目標都一樣，他與潘孟安有30年革命感情、最好的默契，有時候變換一下隊形，不管在哪個位置，都能互相搭配。

鄭文燦指出，今天來看書展是因為他過去曾擔任新聞局長，對書展很有感情，可以透過書展看到台灣的變化；最感動是很多年輕人都回來了，可看到台灣文化開放、多元的一面，以及世界的變化。

至於行政院長陳建仁希望鄭文燦可擔任部會、中央及地方的溝通橋梁。鄭文燦說，當然要溝通內外、調和鼎鼐，陳建仁是非常溫暖、理性、務實的領導者，行政院工作經緯萬端，必須透過院長、副院長、政委等協助各項工作推動，陳建仁是很好的院長，「我非常高興能夠輔佐他」。

鄭文燦表示，目前優先要執行的任務，就是把特別條例及特別預算案盡快通過，尤其疫後各行各業真的很有需要，包括全民普發新台幣6000元，政府緊鑼密鼓設計多元系統，希望趕快過、趕快發、方便領，用多元方式領取。（編輯：林克倫）1120205

行政院副院長鄭文燦（前右2）5日在文化部長史哲（前右1）陪同下，前往台北國際書展參觀並合影。中央社記者謝佳璋攝 112年2月5日