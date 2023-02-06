體育署長難尋 立委呼籲修組織法鬆綁資格

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（中央社記者王承中台北6日電）無黨籍立委黃國書今天表示，現行法規讓體育署長的門檻過高，導致教育部次長林騰蛟已代理署長將近一年半。他呼籲修法鬆綁及人才尋覓應同步進行，解決體育署長時常懸缺的問題，為台灣體育政策鋪設更穩定的道路。

無黨籍立委黃國書、民進黨立委張廖萬堅今天在立法院召開「新內閣全數就位，獨缺體育署長」記者會。

黃國書表示，林騰蛟身兼代理體育署長已近一年半，日前行政院公布新內閣名單，展現執政新局，但卻仍不見體育署長到任，令人覺得有點美中不足。

黃國書指出，受疫情影響，今年國際體育賽事比以往要多，首度出現世大運、亞運在同年舉辦，可能有將近10個國際體育賽事需要體育署協助選手訓練、提供支援，如果能有正式的體育署長到任，對各賽事的作戰指揮就能更加全心全意。

黃國書表示，體育署長難尋有其結構上的法規因素，依體育署組織法規定，署長只能由簡任12職等以上的常任文官或具大學校長資格的人擔任，選擇十分受限，外界一直都有聲音希望放寬限制，他也已提案修法，透過資格鬆綁，能有更多人才可以徵詢。

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黃國書指出，外國都曾有任用過社會企業家或退役運動員擔任體育正副首長的例子，對於國家體育進步產生作用，他認為除當前體育署長人才尋覓外，期許新內閣同步進行體育署組織法的修正，讓台灣能解決體育署長時常懸缺的問題，為台灣體育政策鋪設更穩定的道路。

張廖萬堅表示，過往體育署業務以培育選手、推廣運動為主，但現今要發展運動產業、成立運動科學中心，業務愈來愈繁雜，代理署長雖能守成，但難有突破。現行法規讓署長的選才受限，他建議應升格為體育部，或儘速修法將體育署長改為政務任命，廣納民間人才，才能讓台灣體壇有更好的發展。（編輯：翟思嘉）1120206