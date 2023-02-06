邱顯智王婉諭角逐時力決策委員 不排除選黨主席

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（中央社記者王揚宇台北6日電）本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫表態角逐時代力量決策委員，並表示不排除參與黨主席，引起議論。同樣參選決策委員的立委邱顯智、王婉諭今天說，尊重谷阿莫的決定，而他們假如當選決策委員，未來不排除參選黨主席。

時力將舉行第4屆決策委員選舉，除時力3名立委及地方黨公職參選外，仲惟鼎將角逐決策委員，也表示不排除參選黨主席。

對此，邱顯智、王婉諭今天在立法院接受媒體聯訪。王婉諭說，很多人願意為時力努力或爭取成為黨主席，這是好事，而且谷阿莫是比較年輕的黨員，顯示時力能吸引更多人願意為時力效力，自己也會積極爭取支持，希望成為決策委員並且有機會成為黨主席。

至於前立委黃國昌這次未參選決策委員等部分，王婉諭說，尊重每個黨員的決定，黃國昌曾多次在直播上提到，對於目前參與政治、立委的意願比較低，尊重他的意願。

媒體追問，仲惟鼎之前涉著作權爭議案件；王婉諭認為，要投身政治的人應該要受到各界的檢視，把爭議說明清楚，倘若涉及司法部分就交由法院審查。

邱顯智表示，他也不排除參選黨主席，因為2024選舉是非常艱困及關鍵的一年，因為包含區域立委、不分區立委選戰及牽涉總統選舉問題。此外，他之前也說過，會投入新竹市立委選戰，為黨拚戰這一席。

邱顯智說，他參選這次的決策委員，未來也不排除有任何可能性，參加黨主席選舉，因為責任的承擔不能迴避，希望時力在台灣社會能繼續成長、茁壯。

此外，仲惟鼎5日表示，他只是想為台灣社會付出一份力量，不知道能做到哪裡，但一定會盡全力。遺憾中國大陸影音平台封殺他，體現共產黨體制中沒有真正的自由。

邱顯智表示，這就可以看得出台灣與中共的不一樣及差異，只有中國共產黨才會說只有一個人可以當黨主席，不容許任何反對的聲音。反觀台灣，是一個眾聲喧嘩、多元民主的社會。

時代力量黨章明定，決策委員會成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，任期自西元奇數年3月1日起2年，決策委員會成員互選出黨主席1人。根據時力選委會規劃，4日抽號次並發布正式選舉公告，於9日至11日舉行投票，12日投票結果出爐。（編輯：蘇志宗）1120206