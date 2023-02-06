繪本主編陳培瑜就任立委 聚焦文教議題

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（中央社記者王揚宇台北6日電）兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補民進黨不分區立委，並於今天宣誓就職。她說，會持續關注教育、文化議題，包括青少年心理健康及新書售價規範等，工作團隊也已組成，馬上上工、開始工作。

由於前民進黨不分區立委管碧玲出任海洋委員會主任委員，中選會3日公告，由陳培瑜遞補不分區立委。

陳培瑜創辦凱風卡瑪兒童書店，曾擔任兒童繪本主編、也是作家，致力推廣閱讀。她今天在大法官黃昭元監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬等人到場觀禮。

陳培瑜受訪表示，真的很緊張，但她會努力、快速學習，而且工作團隊已組成，今天就會立刻上班、馬上上工。

陳培瑜說，她會持續關注教育、文化等議題，例如在教育方面，這幾年青少年的心理健康，是很多家長擔心的問題；文化方面，由於她出身獨立書店，也做繪本編輯與出版及推廣，因此希望在閱讀及相關出版產業議題上，協助大家理解出版產業或閱讀。

陳培瑜指出，她會持續關注新書售價規範，期盼可以立法，未來希望能進入立法院教育及文化委員會。（編輯：翟思嘉）1120206