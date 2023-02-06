燈會合影被安排最旁邊 柯文哲：站哪裡不重要

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（中央社記者郭建伸台北6日電）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲5日出席台灣燈會開燈儀式，合影被安排到角落。柯文哲今天被問及是否認為不尊重，他受訪表示，大家是去看燈會，不是看他，站在哪裡不重要，計較這個幹什麼。

柯文哲今天偕民眾黨團立委拜會立法院長游錫堃，與游錫堃交換優先法案意見。

游錫堃表示，柯文哲大部分都是去民眾黨團，比較少來立法院區，他非常歡迎柯文哲蒞臨，感謝民眾黨團這3年對他支持愛護。

柯文哲表示，他知道游錫堃日前赴美出席國際宗教自由峰會和國家祈禱早餐會，風塵僕僕返台準備開議，謝謝游錫堃在過去3年秉持中立精神，讓5席立委的民眾黨團能在立法院表現機會，而他在台北市長任內也大力支持游錫堃推動的立法院擴建。

媒體詢問，柯文哲昨天出席台灣燈會，合影位置被安排在最旁邊，會不會認為是被國民黨、民進黨邊緣化。

柯文哲表示，昨天大家是去看燈會，不是看他，站在哪裡不重要。

媒體追問，傳出原本的拍照位子與台北市議長戴錫欽互換，是否認為不尊重。柯文哲表示，計較這個幹什麼，工作人員叫他站哪就站哪，「有差嗎？反正一樣要站這麼多分鐘」。

外界認為柯文哲參選2024可能走上親民黨主席宋楚瑜參選2000年大選老路，媒體詢問該如何避免。

柯文哲反問，為什麼他會重複宋楚瑜的路線，「不會啊，柯文哲就是柯文哲」。

媒體也詢問，如何看待鴻海集團創辦人郭台銘臉書提及「人在美國，卻心繫台灣」。柯文哲表示，郭台銘不心繫台灣要心繫哪裡，反指媒體問題奇奇怪怪。

此外，游錫堃也提到，10日上午10時將召集朝野黨團討論開議日。外界預料，屆時將討論到攸關普發現金的疫後特別條例草案。（編輯：蘇龍麒）1120206