邀蔣萬安視察大巨蛋 林右昌：關心煙控安全測試

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部長林右昌今天說，邀台北市長蔣萬安視察大巨蛋，並不是去看熱鬧，他關心大巨蛋安全，很樂意和蔣萬安合作解決問題；且兩人都是新任，新人該有新氣象，應以台北市民利益為最優先。

林右昌2日表示，將儘快拜訪直轄市長，擬邀台北市長蔣萬安視察大巨蛋，內政部盼與北市府合作，共同解決相關課題。

蔣萬安日前則說，在大巨蛋試營運的時候，「我想不只林部長，也歡迎很多的市民朋友，一起前來大巨蛋」。

林右昌下午接受媒體詢問時表示，未來如果大巨蛋順利試營運時，當然很樂意出席；他日前提邀蔣萬安一起去視察，「並不是要去看熱鬧」，而是關心安全測試的問題，希望內政部能夠幫上忙。

林右昌說，2月19日元宵燈會結束後，大巨蛋將進行室內、室外等6大區域的「煙控性能現場測試」，測試時間將長達一個月，而廠商有無確實按圖、按計劃施工，煙控測試是否能順利通過，攸關後續試營運期程。

林右昌指出，「煙控性能現場測試」設定6種情境，包含需完成大巨蛋體育館（棒球場）2樓、巨蛋廣場、西南角廣場及南、北藝文廣場，這5處地點的最危險情境（worst case）模擬；以及在巨蛋體育館內，模擬舞台在搭建期間卡車發生起火狀況（現場無觀眾）的「火災全尺度煙霧模擬試驗」。

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林右昌說，此為高度專業且必須以精密儀器進行量測與紀錄，利用科學化數據、來確認煙控避難性能狀況，同時要驗證模擬情境與實際狀況的相符性，以確認萬一有緊急狀況發生時，相關排煙設計是可運作且安全無虞。

林右昌表示，他和蔣萬安都是新任，新人該有新氣象，如果之前內政部跟台北市府有什麼不愉快的地方，都應以台北市民利益為最優先考量；他最關心的是大巨蛋場所與民眾的安全，很樂意和蔣萬安一起合作、解決問題。（編輯：翟思嘉）1120206