潘孟安動向受關注 稱現階段休息未來交給老天

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前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，未來動向依然受關注，他6日出席屏東香蕉直供日本記者會，潘孟安受訪時表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。中央社記者李卉婷攝 112年2月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，動向依然受關注，今天出席屏東香蕉直供日本記者會，他表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。

潘孟安今天出席記者會接受媒體聯訪，有關未來動向，潘孟安說，人生就是幾部曲，就像剛出版的書一樣，有4部曲，每部曲從序章、進行式到末章，就像現在在賣香蕉、賣蓮霧，不論在屏東、在台灣或任何角落都是最佳行銷者。

媒體提問「是否代表人生不斷有新挑戰？」潘孟安回應，人生過程不可能平順，不可能隨時都按照自己的規畫，現階段休息，好像唱遊詩人般，也要像鋼鐵一樣千錘百鍊，歷經焠煉才會成為鋼鐵，未來就交給老天爺。

潘孟安說，做屏東永遠的志工、對台灣應盡的義務責任，不論身在何處，初心都不會改變。

另外，9日將舉辦「紅色鋼鐵人」新書發表會。潘孟安說，這是斜槓人生的開始，發表會當天，副總統賴清德會來當引言人。（編輯：郭諭儒）1120206