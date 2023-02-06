更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

潘孟安動向受關注 稱現階段休息未來交給老天

2023/2/6 20:26（2/6 21:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，未來動向依然受關注，他6日出席屏東香蕉直供日本記者會，潘孟安受訪時表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。中央社記者李卉婷攝 112年2月6日
前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，未來動向依然受關注，他6日出席屏東香蕉直供日本記者會，潘孟安受訪時表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。中央社記者李卉婷攝 112年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）前屏東縣長潘孟安卸任後，斜槓作家發表新書「紅色鋼鐵人」，動向依然受關注，今天出席屏東香蕉直供日本記者會，他表示，人生不斷有新挑戰，現階段休息、未來交給老天爺。

潘孟安今天出席記者會接受媒體聯訪，有關未來動向，潘孟安說，人生就是幾部曲，就像剛出版的書一樣，有4部曲，每部曲從序章、進行式到末章，就像現在在賣香蕉、賣蓮霧，不論在屏東、在台灣或任何角落都是最佳行銷者。

媒體提問「是否代表人生不斷有新挑戰？」潘孟安回應，人生過程不可能平順，不可能隨時都按照自己的規畫，現階段休息，好像唱遊詩人般，也要像鋼鐵一樣千錘百鍊，歷經焠煉才會成為鋼鐵，未來就交給老天爺。

潘孟安說，做屏東永遠的志工、對台灣應盡的義務責任，不論身在何處，初心都不會改變。

另外，9日將舉辦「紅色鋼鐵人」新書發表會。潘孟安說，這是斜槓人生的開始，發表會當天，副總統賴清德會來當引言人。（編輯：郭諭儒）1120206

#潘孟安
#屏東縣
#賴清德
潘孟安
屏東香蕉直供日本212所小學 分享好滋味也幫助農友鄭文燦談優先政務 盼普發6000元特別條例快過快發
賴清德
新內閣上任 藍委籲行政院應履諾速修財劃法黃偉哲展誠意 海尾路鋼架改善獲居民肯定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族