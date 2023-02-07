賴清德弔唁星雲法師 盼其理想功德流傳台灣社會

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。副總統賴清德今天率南高屏縣市首長前往弔唁，賴清德表示，星雲大師驟逝是佛光山、宗教界、台灣一大損失，希望其理想功德流傳台灣社會，佛法不滅。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。副總統賴清德上午9時許在監察院長陳菊、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、屏東縣長周春米、眾多民進黨籍立委、高市議員陪同下前往雲居樓獻花鞠躬弔唁，場面肅穆莊重。

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賴清德會後接受媒體聯訪表示，星雲大師是大家景仰的一代宗師，在佛光山數十年來推廣人間佛法，教化社會，並且從事公益，不僅僅讓求道者能到達彼岸，也能夠讓迷途者知返，更是公益化身，對台灣影響非常深。

賴清德說，星雲大師驟然離世固然是佛光山損失，更是宗教界、台灣一大損失，國人同感不捨，所以特別來向大家景仰的星雲大師致敬，送他一程並深深鞠躬，表達內心最由衷感謝，也非常希望星雲大師理想能繼續留在台灣社會，精神常在、佛法不滅，其功德持續在台灣社會造福流傳。（編輯：黃世雅）1120207