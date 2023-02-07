立院新會期 時力推交通安全基本法等多項優先法案

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（中央社記者王揚宇台北7日電）時代力量立法院黨團今天召開記者會，說明新會期欲推動的23項優先法案，主軸環繞在「人民要活命、生活要改善、政治要清廉」，包括交通安全基本法的立法，以及攸關囤房稅的房屋稅條例修法等。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、幹事長王婉諭、副總召陳椒華今天召開記者會，依序說明這23項優先法案。

王婉諭指出，過去5年，全國因交通事故身亡人數從2017年的2697人，持續攀升，到2021年已達近3000人，受傷人數則從2016年的3萬9000人，到2022年11月已超過4萬8000人；另外，學生自傷及自殺數據也逐年攀升，自殺更是青少年10大死因，例如學校自殺死亡人數2013年有59人，2020年有106人。

王婉諭說，政府應改善路型交通工程，以及將強調路權與安全意識的交通教育列為優先加強項目，黨團將在新會期提出交通安全基本法草案、兒童及少年福利與權益保障法修正草案，降低遺憾發生；此外，教育部應即刻將學生輔導法修法版本送進立法院，讓大專校院1比1200的心輔人力配置下調至1比900。

邱顯智說，不合理的高購屋成本，讓年輕人及受薪階層根本無力負擔，2014年雖修正房屋稅條例，但地方政府屈從財團壓力造成成效不彰，因此黨團主張應立法規定「囤房稅」的累進稅率區間，針對少數囤房大戶累進提高稅率。

邱顯智並指出，時力也主張學前特別扣除額年齡上限應推至6歲，學前特別扣除額及長照特別扣除額，均由現行的新台幣12萬元提高至24萬元，並將房屋租金支出列舉扣除額由現行12萬元調高至30萬元，減輕民眾賦稅壓力。

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陳椒華表示，台灣農地長期被填埋廢棄物或廠商租用廠房棄置，環保署對事業廢棄物以產品原料或成品名義售出即不再追蹤，斷點造成不肖廠商假買賣真囤積、棄置，造成事業廢棄物的管制漏洞，均應強化廢棄物清理法的追蹤管理。

陳椒華指出，執政團隊也應儘速促成完成礦業法修法，而且針對水土保持法開發案的水土保持計畫，應比照環境影響評估或都市計畫委員會，公開資訊並接受社會監督。（編輯：郭無患）1120207