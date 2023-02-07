蔡培慧：承擔未來責任 絕對認真打拚讓南投更好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣第2選區立委補選7日辦理候選人號次抽籤，民進黨參選人蔡培慧（中）由黨籍立委黃秀芳（右）、林靜儀（左）等人陪同抽籤。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投第2選區立委補選今天辦理候選人號次抽籤，民進黨參選人蔡培慧說，過去沒辦法好好做事的人，現在就好好休息，未來的責任讓她承擔，她絕對認真打拚改變南投，讓南投更好。

南投第2選區立委補選共4人登記，包含民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君，中央選舉委員會3日審定這4人皆符合資格，南投縣選舉委員會今天辦理候選人號次抽籤，結果依序為蔡培慧1號、林明溱2號、魯昱君3號、陳聰鑑4號。

蔡培慧由黨籍立委黃秀芳、林靜儀等人陪同抽籤，蔡培慧接受媒體聯訪表示，她競選是為南投爭一口氣，對手林明溱則是為兒子出一口氣，參與政治應是為公共利益，她先前擔任不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長期間為南投做許多事，反觀林明溱做了什麼？

蔡培慧也指當初日月潭孔雀園開發案由於縣府程序不完備，時任南投縣長林明溱要負最大責任；蔡培慧也說，相關校園工程，縣府配合款新台幣20、30萬元「也說沒錢」，案例在草屯、鹿谷都曾發生，還要讓校長、家長會長去募款，因此，她擔任行政院中服執行長用行政院專案全額補助，完善校園操場讓孩童安心使用。

蔡培慧說，若她擔任立委，絕對不分藍綠，就任將立即聯手行政院環境保護署協助南投縣政府解決沉痾難解的垃圾問題，同時積極與行政院協調，爭取科學園區進駐南投，才能幫助地方經濟發展，而這些工作都是過去立委、縣長早該做但卻都沒做，南投需要發展。

林靜儀指出，蔡培慧從政是為南投爭一口氣，不像對手林明溱卸任南投縣長後，多次說不參加立委補選，最後卻為民調落後的兒子鋪從政路，林明溱是為兒子出一口氣、為兒子「找頭路」；黃秀芳說，家族政治把持讓南投無法進步，請選民支持蔡培慧出來服務。（編輯：陳仁華）1120207