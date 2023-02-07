林明溱：持續努力不輕敵 當選立委讓縣民更幸福

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南投第2選區立委補選7日辦理候選人號次抽籤，國民黨參選人林明溱（中）由南投縣長許淑華（左2）、南投市長張嘉哲（右2）等人陪同出席，抽中2號。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年2月7日

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投第2選區立委補選今天辦理候選人號次抽籤，國民黨參選人林明溱說，面對民進黨投入大量資源，會持續努力不輕敵，若當選將全力向中央爭取更多經費，讓縣民過好日子、更幸福。

南投第2選區立委補選共4人登記，包含民進黨蔡培慧、國民黨林明溱、無黨籍陳聰鑑、國家公義運動黨魯昱君，中央選舉委員會3日審定這4人皆符合資格，南投縣選舉委員會今天辦理候選人號次抽籤，結果依序為蔡培慧1號、林明溱2號、魯昱君3號、陳聰鑑4號。

林明溱由南投縣長許淑華、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲等人陪同出席抽籤，林明溱接受媒體聯訪表示，2號是他的吉祥號次，過去競選縣長、立委曾抽到2號，現在又抽到，相信會獲縣民肯定，再次勝利當選，但面對民進黨大量資源，會持續努力、不輕敵。

林明溱說，擔任立委2屆為南投爭取逾新台幣200億元建設預算，還有南投交流道、南雲交流道等重要建設，駕駛人享有的高速公路每天每車優惠里程20公里政策也是他爭取，而這次參選最重要的是，要全力向中央爭取更多經費，協助許淑華施政更順利，也讓縣民過好日子。

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對於是否投入2024年立委選舉、對手指林明溱參選是為兒子鋪從政路等問題，林明溱回應表示，絕對不會再參選，也不是幫任何人鋪路，國民黨有民調機制，誰獲得民心就能出來參選，讓選民選出最優秀人才，對手不應再跳針式抹黑，烏賊戰做法是侮辱南投人智慧。

許淑華說，林明溱的對手過去和她、立委馬文君打選戰時，都有中央資源大量挹注，這次立委補選，林明溱會用「勤腳」爭取選民肯定，對抗民進黨中央的大軍壓境，林明溱在南投服務超過30年，對基層非常熟悉、最了解需要，一定為南投鄉親守護這一席。（編輯：陳仁華）1120207