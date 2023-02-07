2024大選 蕭美琴：美方期待穩健推動共享價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北7日電）駐美代表蕭美琴近日首度返台述職，外傳她是副總統賴清德競選2024總統的副手人選，她今天表示，在美國已對此事做出回應，此次回台是因外交與台美間的公務，不太適合評論政治話題。

面對可能是賴清德副手人選的傳聞，蕭美琴日前在美國受訪時表示，讓台灣外在環境更和平穩定，更加繁榮，是現在唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。

蕭美琴下午與媒體茶敘，媒體關切，2024總統大選下半年起跑，循例各陣營候選人都有去美國「面試」的傳統，若賴清德贏得黨內初選，礙於副總統身分恐無法到華府，駐處有無相關規劃。

蕭美琴回應，目前未接獲任何陣營提出的特定需求或規劃，她過去曾參與總統候選人訪美行程，大部分都由各陣營自行安排，較少透過駐處處理。

蕭美琴說，美方一直很在意台美關係，很期待台灣的總統候選人能穩健推動共享價值與利益，並守護台灣民主自由，因此她不去評論政治話題，因為現行國際環境與情勢充滿挑戰，外交部大部分的時間都在處理眼前重要推案，及因應國際情勢應努力的目標。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）是否訪台，蕭美琴說，目前對方尚未提出具體規劃。

蕭美琴也提到，她在美國已快3年，過去這年常看到美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）回美國，因此每次看到孫曉雅都會詢問美方的制度，為什麼自己回台灣機會相對比較少一點，去年她詢問外交部，得知任滿2年可以回台，因此這次返台是她主動提出，但去年底國內主管忙碌、後來又過年，因此挑此時回台，「背景很單純」。（編輯：謝佳珍）1120207