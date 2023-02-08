台灣燈會柯文哲站位引關注 北市府：兼顧傳統及禮儀

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北8日電）民進黨新北市議員卓冠廷昨天指出，讓前台北市長柯文哲站在台灣燈會開燈儀式最旁邊是台北市政府的要求。台北市政府今天回應，站位安排是兼顧傳統及國際禮儀的結果。

台灣燈會5日舉行開燈儀式，以貴賓身分出席的柯文哲因站位被安排在最旁邊引發關注。台北市長蔣萬安6日說，位置安排是由交通部觀光局規劃，「我們都尊重」，但卓冠廷昨天在臉書貼出站位安排表，指柯文哲的站位其實是台北市政府要求。

台北市觀傳局今天上午舉行記者會說明這起事件，局長陳淑慧表示，台灣燈會的站位安排是經過非常多討論、兼顧傳統及國際禮儀的結果。

陳淑慧指出，台北市政府在開燈儀式第1排只有2個位子的主導權，就邀請了柯文哲及台北市議會議長戴錫欽，其餘姊妹市市長則站在後排，「我們一直把他（柯文哲）放在最前面」。

根據卓冠廷取得的站位表，開燈官包含總統蔡英文、台北市長蔣萬安、行政院長陳建仁、交通部長王國材及交通部觀光局長張錫聰，第1排貴賓則多是外賓，而原先被安排站在最旁邊的是戴錫欽。

陳淑慧不證實這份名單的準確性，但她強調，市府與觀光局是夥伴關係，共同目標是把台灣燈會辦好，並把這項活動介紹給國內外遊客，呼籲大家多一點同理心、少一點爭議並互相尊重。

蔣萬安今天出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議後接受媒體聯訪，仍重申「我們尊重中央規劃安排」，並表示觀傳局已對外說明、觀傳局說明清楚即可。

觀光局6日透過新聞稿說明，5名開燈官為歷年台灣燈會相同規劃，第1排貴賓則由觀光局及台北市政府充分討論後獲得共識。（編輯：張銘坤）1120208